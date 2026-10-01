AI帶動需求 工業、服務業職缺逼近30萬！製造業達11萬個

AI需求帶動製造業搶才，勞動部昨（30）日公布今年6月底職缺概況，全台工業及服務業職缺逼近30萬大關，其中製造業職缺達11.1萬個，年增27.2%，徵才需求最龐大。各行業中，旅宿業不僅流動率高，且招募時間相對長，缺工最嚴重。

勞動部調查，工業及服務業全時職缺平均對外招募時間約為3.1個月。超過一個月、三個月以下者有47％，而超過三個月、在六個月以下者有20.7％，超過六個月者占9%。換句話說，有將近三成公司，開缺三個月以上才成功招募到員工。

勞動部統計今年6月底職缺概況，工業及服務業職缺數29.6萬個，職缺率3.3%，年增0.3個百分點。

各大業職缺數以製造業11.1萬個占37.4%最多，且較去年同期增加2.3萬個職缺，年增27.2％，是徵才需求最大的業別。

另外，批發及零售業4.8萬個占16%居次，住宿及餐飲業2.7萬個占9%居第三，三者合占逾六成，加計醫療保健及社會工作服務業1.9萬個，與營建工程業1.8萬個，則占七成五。

若按職缺率觀察，以住宿及餐飲業4.5%、藝術娛樂及休閒服務業4.1%、製造業3.7%較高。

若以職缺數、職缺率及招募時間等指標交叉比對，旅宿業流動率高且招募時間相對較長，人員進、退率分別為3.25%、4.03%，也明顯高於全體服務業部門的2.62%、2.54%。

相較於旅宿業，其他服務業如美容、美髮、洗衣等，雖然職缺率也高，但招募時間、流動率都低於全體行業平均，顯示職缺需求雖高，然尚能在合理時間內補足所需人力。

就職缺總數來看，製造業最多，反映出AI時代下，製造業需才孔亟，觀察人員流動情形，6月製造業進、退率分別為2.08%、1.91%，均低於全體行業平均，整體而言，製造業流動率較低，職缺率雖高於全體行業平均，但招募時間較短，顯示人力結構仍屬相對穩定。