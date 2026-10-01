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債券ETF免證交稅延長十年 政院1日拍板！將列優先法案拚年底前完成修法

經濟日報／ 記者余弦妙邱琮皓／台北報導
行政院會今（1）日將拍板《證券交易稅條例》修法，擬將公司債、金融債券、被動式債券ETF停徵證交稅措施延長十年。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
行政院會今（1）日將拍板《證券交易稅條例》修法，擬將公司債、金融債券、被動式債券ETF停徵證交稅措施延長十年。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

行政院會今（1）日將拍板《證券交易稅條例》修法，擬將公司債、金融債券、被動式債券ETF停徵證交稅措施延長十年，至2036年12月31日，並自明年元旦起將主動式債券ETF也納入停徵範圍，同樣實施至2036年底。

公司債、金融債券、被動式債券ETF停徵證交稅，原實施至今年底，財政部已預告修法，今日將於行政院會討論。證交稅條例修法已列為政院本會期優先法案，將送立院審議，力拚在年底租稅優惠屆期前完成修法。

依財政部規劃，公司債及金融債券等證交稅停徵期限，將延長至2036年12月31日；同時，被動式債券ETF受益憑證停徵期限也延長至2036年12月31日，值得注意的是，這次修法也將主動式債券ETF納入停徵範圍。

財政部表示，主動式債券ETF與被動式債券ETF均以債券為主要投資標的，且同樣在次級市場交易，商品性質相近，基於政策公平性及一致性，將主動式債券ETF受益憑證納入停徵證交稅範圍，停徵期間自2027年1月1日起至2036年12月31日止。

另外，修法也刪除現行對債券ETF投資標的之具體限制，改由目的事業主管機關依相關法令及權責管理。

財政部強調，這並非擴大租稅優惠適用範圍，債券ETF仍須維持以債券為主要投資標的，不得投資於股票或其他具股權性質商品；若未來主管機關調整管理規範，使債券ETF得以股票等具股權性質商品為投資標的，即不得適用本項租稅優惠，以避免優惠範圍不當擴張、影響租稅公平。

財政部預告修法、蒐集意見期間，外界反映，新增主動式債券ETF停徵證交稅等措施，恐造成勞動者所得繳稅、資本所得卻輕稅的相對剝奪感；財政部表示，雖證券交易所得免稅，但符合一定條件，仍需課最低稅負。

財政部指出，依據金管會所提稅式支出報告，停徵債券、債券ETF證交稅，雖會使證交稅稅收減少，但可提升市場發行規模及成交金額，帶動其他稅收成長，整體並無稅損。

為活絡企業融資管道及籌資，2002年起配合促產條例債券停徵交易稅，後來因金融海嘯等因素，持續停徵至今年底；債券ETF則自2017年起停徵證交稅，實施以來發行量顯著成長。

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