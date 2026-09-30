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離岸風電3-3期截止收件 能源署：共2件申請案參與選商
離岸風電區塊開發第三期（3-3）選商遞件今（30）日截止，經濟部能源署晚間表示，共計收到2家開發團隊、2個風場親自送件申請，爭取參與3-3期選商，此次招商獲選風場預計2030年至2031年完工併網。
能源署並未揭露申請廠商名稱，但據業者主動揭露訊息，CIP與沃旭均參加3-3選商，相較於3-1及3-2，3-3的申請廠商相對冷。能源署解釋，開發商全球投資佈局及選商時程規劃未能配合等因素，間接影響參與遴選意願。
依據選商規定，開發商也可郵遞掛號送件，能源署將於蒐集所有投標案後，依程序辦理申請案件資格、履約能力及相關審查等相關作業，並於今(2026)年底前完成選商作業及公告容量分配結果，擇優遴選具履約能力業者投入離岸風電開發。
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