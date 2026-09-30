離岸風電3-3期截止收件 能源署：共2件申請案參與選商

中油今日宣布，因美伊談判再陷僵局，中東LNG供應不確定性仍高，加上歐洲國家持續進行冬季備氣提高庫存，國際LNG價格持續上漲，致進口氣源成本增加。依據政府核定之天然氣價格公式計算，各類用戶天然氣價格均應調漲。為照顧民生、降低產業成本負擔，10月民生、工業用戶天然氣價格不調整，電業用戶因應成本調漲9.68%。

2026-09-30 16:41