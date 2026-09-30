為何風電3-3期僅CIP、沃旭二強相爭？經部指這原因影響遴選意願

經濟部離岸風電區塊開發3-3期30日截止投標，哥本哈根基礎建設基金（CIP）以渢妙三、沃旭以大肚一號風場，正式向經濟部能源署提交投標書。經濟部能源署表示，將於2026年底前完成3-3選商作業及公告容量分配結果，獲選風場預計於 2030 年至 2031年完工併網。

離岸風電3-3期選商呈兩強相爭局面，沃旭以「大肚一號」風場、CIP將以「渢妙三」參與3-3期競標，兩個風場幾乎重疊，若按選商規則，最後恐演變為兩強選一，由排序第一名贏者全拿。這會導致離岸風電3-3期原規畫釋出3.6GW開發容量，因兩強風場強碰下，最後開發容量恐會因此大幅縮小。不過，能源署對於兩家業者風場是否重疊不予評論，僅說只有收件。

針對3-3期僅兩家業者申請，官員表示，因為離岸風電開發長達4、5年之久，近年開發成本上揚，加上地緣政治變化，難以掌握未來成本，間接影響3-3期遴選意願。

CIP及沃旭都是全球有實力的開發商，都具備完成風場開發能力。根據環說書，「大肚一號」及「渢妙三」皆在彰化外海，總裝置容量分別達924MW及1150MW，惟兩強風場重疊，只能排序第一名者全拿下風場，並加上「擴充風場」估500MW，這波3-3期遴選最後可能只能開發約1.5GW，這對於開發綠電的台灣來說，相當可惜。

沃旭在3-1期最後關頭未投標，在3-2期鎩羽而歸，在3-3期以大肚一號風場捲土重來。CIP則連續在3-1、3-2期順利以渢妙一、渢妙二風場得標，3-3期以渢妙三風場角逐選商。