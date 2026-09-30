公股投信「四合一」整併案卡關？ 財政部持開放態度

財政部推動公股投信「四合一」整併案，目前規劃由第一金投信擔任存續公司，但員工安置計畫出現不同意見，整併進度面臨變數。對此，財政部官員30日表示，對於公股投信整併仍持開放態度，若相關公股事業評估後認為合適，可持續進行評估與推動。

公股投信整併案涉及第一金投信、兆豐投信、華南永昌投信及合庫投信等四家公司，整併方向逐步明朗，現階段規劃由第一金投信作為存續公司，希望透過整合公股投信資源，擴大資產管理規模及產品線，提升整體市場競爭力。

不過，四家投信能否順利完成整併，員工安置計畫成為目前重要關卡。據了解，第一金（2892）提出的員工安置方案，已獲兆豐投信勞資會議及合庫投信工會同意，但華南永昌投信工會日前表決後，並未接受目前版本，使四家公司尚未就員工安置取得一致共識。

據悉，相關安置方案先前已歷經多次協商，內容包括員工留任、原有工作年資承認、薪資福利保障及留任獎勵等措施。華南永昌投信共有65名員工，其中36人加入工會，工會9月24日針對安置方案進行表決，以14票同意、15票不同意否決；另一方面，目前則有41名員工連署表達接受現行安置方案，占全體員工逾六成。

市場也傳出，若四家公司最終無法就員工安置取得共識，整併架構是否由原先「四合一」調整為「三合一」，成為後續觀察焦點。

針對公股投信整併議題，財政部官員表示，財政部對於公股投信整併仍持開放態度，若相關公股事業評估後認為合適，可持續進行評估與推動。