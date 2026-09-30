兩強相爭！CIP渢妙三號、沃旭大肚一號風場 角逐風電3-3期

經濟部離岸風電區塊開發3-3期今日截止投標。哥本哈根基礎建設基金（CIP）以渢妙三號、沃旭以大肚一號風場，正式向經濟部能源署提交投標書。

沃旭在3-1期最後關頭未投標，在3-2期鎩羽而歸，在3-3期以大肚一號風場捲土重來。CIP則連續在3-1、3-2期順利以渢妙一、渢妙二風場得標，3-3期以渢妙三風場角逐選商。

沃旭能源今日表示，已依據經濟部《離岸風力發電區塊開發場址容量分配作業要點》正式遞交投標文件，參與台灣離岸風電區塊開發3-3期選商。沃旭提出相當成熟的標案，兼具堅實的技術能力、商業可行性及務實的ESG承諾方案。沃旭期待把在台灣建置近2GW離岸風電所累積的專業實力和經驗學習注入大肚一號風場，進一步協助台灣產業邁向低碳發展及淨零轉型。

CIP今日以「順逆與共、從不缺席」為題，表態參與3-3期選商。CIP表示，上午9:30提交渢妙三號離岸風場的標書，這是CIP連續第五次參與台灣政府的離岸風電招標。

CIP表示，根據在台灣九年來連續開發興建四座風場累積的經驗，在3-3期提出了渢妙三號風場的標書，CIP對標書內容與未來的執行深具信心，同時感謝政府在3-3區塊開發定價過程中，不斷精進政策進度，期盼能持續為台灣創造電力、持續與政府並肩前行。