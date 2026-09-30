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台電最新財報出爐…8月小賺11億元 全年虧損略減
台電今（30）日公布最新財報，8月稅前盈餘11億元，主要是因為8月電費收的是費率較高的夏月電價，收入因此增加所致；台電7月也因夏月電價而獲利43億元。累計1至8月台電稅前虧損略減至203億元。不過，台電10月的天然氣價格又被調漲1成，這對高度倚賴天然氣發電的台電而言，成本壓力大增。
同受能源進口成本大漲，但國內價格凍漲壓力的還有中油，中油8月虧損38億元，較7月大虧180億元減少很多。累計1至8月，中油稅前虧損85億元。
中油今天宣布調漲電業用戶10月的天然氣價格，漲幅為9.68％，台電估算每月燃料成本增加逾200億元，台電表示，將密切關注燃料價格波動，滾動調整應變方案。
台電指出，受中東美伊戰爭影響，中油自今（2026）年3月至今已6度調漲電業氣價，累計漲幅超過70%，每立方公尺從12.6元飆漲至23.72元。若中油10月電業天然氣價格每立方公尺23.72元持續至年底，台電預估全年天然氣燃料成本將較戰前增加逾1600億元，承擔金額亦將隨天然氣價格變化再波動。
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