台電最新財報出爐…8月小賺11億元 全年虧損略減

新世代金融基金會董事長陳冲今日舉行「牧馬縱橫 論是非」新書發表會，陳冲指出，19世紀的殖民主義直到現在還存在，而且演化為「AI殖民主義」，透過AI的大批資料輸出來改造人的思想，進行新的殖民主義；而對於近來受到矚目的「川習會」，陳冲說，相較於美國總統川普慣於採用戰國時期的「連橫」之策，走單邊主義，反而不只加拿大總理卡尼、連同中國國家主席習進平日前都親自致電英國新任首相柏能，開始奉行「多邊主義」，也就是戰國時期的「合縱」之策。

2026-09-30 16:10