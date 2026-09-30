最低工資連年漲…居服員時薪竟低於最低時薪 四大長照協會籲政府重視

最低工資連續11年調漲，明年最低時薪將升至205元，但衛福部原為居家照顧服務員設定的時薪保障仍為200元，反而比最低工資少5元；四大住宿型長照協會將於10月1日舉行論壇，聚焦長照人力成本、住宿式服務補助及合理收費機制，呼籲正視最低工資調升後的長照人力與成本問題。

由台灣長期照顧發展協會全國聯合會、台灣護理之家協會、台灣長照社團法人協會及台灣老人福利機構協會共同主辦的「2026台北國際照顧博覽會論壇」，將於10月1日在台北南港展覽館舉行，並邀請各縣市長照協會理事長參與，聚焦住宿式服務補助、人力成本與合理收費機制。

台灣護理之家協會理事長謝長佑30日指出，明年最低工資將調升至月薪30,900元、時薪205元，月薪調幅4.745%，為連續第11年調漲。然而，衛福部原為居家照顧服務員設定月薪32,000元、時薪200元的薪資保障，明年最低時薪已反超居服員時薪保障5元，最低月薪與32,000元也僅相差1,100元。

謝長佑認為，照顧工作者加薪應獲支持，問題在於最低工資持續上升之際，長照支付及住宿式機構收費如何同步反映成本，仍缺乏可預期的滾動檢討機制。尤其住宿式機構提供全天候、人力密集服務，除本國照顧人力外，還須負擔外籍人力、夜班、留任及專業培訓等成本。

他指出，相較醫療體系，政府目前對醫院護理人力已有多項支持措施，包括每年47億元輪值夜班護理人員直接獎勵、每年16億元三班護病比達標醫院獎勵，以及2025年至2028年共275億元的「護理人力政策整備中長程計畫」。

謝長佑表示，住宿式長照同樣需要全天候輪班與專業照顧人力，卻沒有相當於夜班直接獎勵、三班護病比達標獎勵的對等常態人力財源。最低工資上調後，機構若要提高夜班及留任待遇，須先自行吸收人事成本；自費服務調價又須報所在地主管機關核定，使人力成本與收入調整存在時間落差。

除了人力成本，四大協會也將住宿式長照補助差距列為論壇討論重點。謝長佑以長照需要等級第8級為例，每月照顧及專業服務給付額度36,180元，全年43.416萬元；一般戶使用居家或日照服務，政府支付約84%，全年支持約36.4694萬元。

相較之下，住宿式機構使用者每年最高補助18萬元，若以相同年度額度比較，支持比例僅41.5%；即使提高至24萬元或30萬元，比例也分別為55.3%及69.1%，仍低於居家、日照服務一般戶約84%的政府支持。謝長佑指出，對重度失能、失智或家庭無法提供全天候照顧的長者而言，住宿式照顧涉及安全及照顧需求，因此現行補助是否足以支持民眾選擇，應重新檢視。

台灣長期照顧發展協會全國聯合會理事長鄭清雲指出，薪資、食材及能源成本持續上漲，但住宿型機構收費須經地方主管機關核定，若收費無法及時反映成本，將壓縮機構加薪、留才及改善服務的空間，政府應同步檢討夜間護理配置及收費制度。

台灣老人福利機構協會理事長特助林宇凱表示，長照與急性醫療所需護理、復健等專業人力高度重疊，醫療端人力支持政策增加，也使長照端面臨更大留才壓力。面對高齡化帶來的長期人力需求，除增加人力外，也應透過專業分工及科技導入，讓有限的護理及醫事人力集中於真正需要專業判斷的工作。