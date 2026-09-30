快訊

西門捷運站驚傳黑衣人持刀！警急奔現場調監視器 北捷火速回應

人造洋流？他秀民進黨公文「動員責任額表」 開酸：靠幹部背KPI

THE泰晤士世界大學排名出爐 台大進步14名「這項目」獲世界第一

聽新聞
0:00 / 0:00

最低工資連年漲…居服員時薪竟低於最低時薪 四大長照協會籲政府重視

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
明年最低時薪將升至205元，但衛福部原為居家照顧服務員設定的時薪保障仍為200元，反而比最低工資少5元，照片為示意圖。 聯合報系資料照
明年最低時薪將升至205元，但衛福部原為居家照顧服務員設定的時薪保障仍為200元，反而比最低工資少5元，照片為示意圖。 聯合報系資料照

最低工資連續11年調漲，明年最低時薪將升至205元，但衛福部原為居家照顧服務員設定的時薪保障仍為200元，反而比最低工資少5元；四大住宿型長照協會將於10月1日舉行論壇，聚焦長照人力成本、住宿式服務補助及合理收費機制，呼籲正視最低工資調升後的長照人力與成本問題。

由台灣長期照顧發展協會全國聯合會、台灣護理之家協會、台灣長照社團法人協會及台灣老人福利機構協會共同主辦的「2026台北國際照顧博覽會論壇」，將於10月1日在台北南港展覽館舉行，並邀請各縣市長照協會理事長參與，聚焦住宿式服務補助、人力成本與合理收費機制。

台灣護理之家協會理事長謝長佑30日指出，明年最低工資將調升至月薪30,900元、時薪205元，月薪調幅4.745%，為連續第11年調漲。然而，衛福部原為居家照顧服務員設定月薪32,000元、時薪200元的薪資保障，明年最低時薪已反超居服員時薪保障5元，最低月薪與32,000元也僅相差1,100元。

謝長佑認為，照顧工作者加薪應獲支持，問題在於最低工資持續上升之際，長照支付及住宿式機構收費如何同步反映成本，仍缺乏可預期的滾動檢討機制。尤其住宿式機構提供全天候、人力密集服務，除本國照顧人力外，還須負擔外籍人力、夜班、留任及專業培訓等成本。

他指出，相較醫療體系，政府目前對醫院護理人力已有多項支持措施，包括每年47億元輪值夜班護理人員直接獎勵、每年16億元三班護病比達標醫院獎勵，以及2025年至2028年共275億元的「護理人力政策整備中長程計畫」。

謝長佑表示，住宿式長照同樣需要全天候輪班與專業照顧人力，卻沒有相當於夜班直接獎勵、三班護病比達標獎勵的對等常態人力財源。最低工資上調後，機構若要提高夜班及留任待遇，須先自行吸收人事成本；自費服務調價又須報所在地主管機關核定，使人力成本與收入調整存在時間落差。

除了人力成本，四大協會也將住宿式長照補助差距列為論壇討論重點。謝長佑以長照需要等級第8級為例，每月照顧及專業服務給付額度36,180元，全年43.416萬元；一般戶使用居家或日照服務，政府支付約84%，全年支持約36.4694萬元。

相較之下，住宿式機構使用者每年最高補助18萬元，若以相同年度額度比較，支持比例僅41.5%；即使提高至24萬元或30萬元，比例也分別為55.3%及69.1%，仍低於居家、日照服務一般戶約84%的政府支持。謝長佑指出，對重度失能、失智或家庭無法提供全天候照顧的長者而言，住宿式照顧涉及安全及照顧需求，因此現行補助是否足以支持民眾選擇，應重新檢視。

台灣長期照顧發展協會全國聯合會理事長鄭清雲指出，薪資、食材及能源成本持續上漲，但住宿型機構收費須經地方主管機關核定，若收費無法及時反映成本，將壓縮機構加薪、留才及改善服務的空間，政府應同步檢討夜間護理配置及收費制度。

台灣老人福利機構協會理事長特助林宇凱表示，長照與急性醫療所需護理、復健等專業人力高度重疊，醫療端人力支持政策增加，也使長照端面臨更大留才壓力。面對高齡化帶來的長期人力需求，除增加人力外，也應透過專業分工及科技導入，讓有限的護理及醫事人力集中於真正需要專業判斷的工作。

長照 最低工資 時薪

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

最低工資應至少漲7% 時薪211元、月薪31792

最低工資連11升 八成八勞方憂物價漲 30%資方降低徵才意願

加班費比正課便宜…全教總籲建立課後照顧「鐘點費連動機制」

長照喘息…家照據點伸援 照顧者不孤單

相關新聞

中油：10月民生、工業天然氣不調漲 電業用戶調漲9.68%

中油今日宣布，因美伊談判再陷僵局，中東LNG供應不確定性仍高，加上歐洲國家持續進行冬季備氣提高庫存，國際LNG價格持續上漲，致進口氣源成本增加。依據政府核定之天然氣價格公式計算，各類用戶天然氣價格均應調漲。為照顧民生、降低產業成本負擔，10月民生、工業用戶天然氣價格不調整，電業用戶因應成本調漲9.68%。

最低工資連年漲…居服員時薪竟低於最低時薪 四大長照協會籲政府重視

最低工資連續11年調漲，明年最低時薪將升至205元，但衛福部原為居家照顧服務員設定的時薪保障仍為200元，反而比最低工資少5元；四大住宿型長照協會將於10月1日舉行論壇，聚焦長照人力成本、住宿式服務補助及合理收費機制，呼籲正視最低工資調升後的長照人力與成本問題。

陳冲：AI殖民主義當道 呼籲用多邊主義破除川普的單邊主義

新世代金融基金會董事長陳冲今日舉行「牧馬縱橫 論是非」新書發表會，陳冲指出，19世紀的殖民主義直到現在還存在，而且演化為「AI殖民主義」，透過AI的大批資料輸出來改造人的思想，進行新的殖民主義；而對於近來受到矚目的「川習會」，陳冲說，相較於美國總統川普慣於採用戰國時期的「連橫」之策，走單邊主義，反而不只加拿大總理卡尼、連同中國國家主席習進平日前都親自致電英國新任首相柏能，開始奉行「多邊主義」，也就是戰國時期的「合縱」之策。

僱用安定措施補貼薪資10月31日到期 首次通報最晚10月2日需申請

勞動部針對九個行業推出「僱用安定措施」薪資差額補貼，辦理期間將於10月31日屆期。勞動部勞動力發展署提醒，如果是第一次通報實施減班休息（無薪假），必須在此次辦理期間內（2026年10月31日前）有達到實施減班休息30日以上的情形，才符合申領條件。

肯定十大傑出青年 蕭美琴：持續完善中小微企業轉型升級

副總統蕭美琴30日出席「中華民國第64屆十大傑出青年當選公布記者會」。她表示，每位候選人的經歷都展現台灣社會珍貴的「韌性」與「創新」，是推動台灣持續前進的重要力量。政府將持續完善《青年基本法》、「青年百億海外圓夢基金計畫」及支持中小微企業轉型升級等政策。

AI 算力、電力準備好了嗎？經長：未來十年可增加2千億度電供算力使用

AI大爆發，電力是國力，外界關切台灣供電議題。經濟部長龔明鑫30日出席「算力無界 大同新未來─大同AIDC發表會」致詞表示，經濟部已將AI電力準備好了，未來十年、2035年新增天然氣機組、以及再生能源，可額外提供年發電2000億度電供AI算力使用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。