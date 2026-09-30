中油：10月民生、工業天然氣不調漲 電業用戶調漲9.68%

中油今日宣布，因美伊談判再陷僵局，中東LNG供應不確定性仍高，加上歐洲國家持續進行冬季備氣提高庫存，國際LNG價格持續上漲，致進口氣源成本增加。依據政府核定之天然氣價格公式計算，各類用戶天然氣價格均應調漲。為照顧民生、降低產業成本負擔，10月民生、工業用戶天然氣價格不調整，電業用戶因應成本調漲9.68%。

中油表示，為配合政府穩定國內物價政策，10月民生用戶天然氣價格不予調整，由台灣中油吸收，以照顧全台家庭、商業及服務業等民生類用戶，減輕民生負擔及維持物價穩定。

工業用戶方面，台灣中油115年1至8月累計吸收金額逾120億元，經綜合考量國內物價及整體經濟情勢，並為降低產業成本負擔，10月工業用戶天然氣價格不予調整，未調足部分持續由台灣中油吸收。

電業用戶則為適度反映持續上漲的氣源成本，10月電業用戶天然氣價格調漲9.68%。

台灣中油將持續掌握國際油氣市場動態，同時配合政府穩定物價政策滾動檢討。有關各用戶別天然氣產品價格，請詳參台灣中油全球資訊網公告之天然氣牌價表。