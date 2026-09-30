快訊

西門捷運站驚傳黑衣人持刀！警急奔現場調監視器 北捷火速回應

人造洋流？他秀民進黨公文「動員責任額表」 開酸：靠幹部背KPI

THE泰晤士世界大學排名出爐 台大進步14名「這項目」獲世界第一

聽新聞
0:00 / 0:00

中油：10月民生、工業天然氣不調漲 電業用戶調漲9.68%

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
中油宣布10月民生、工業用戶天然氣價格不調整，電業用戶因應成本調漲9.68%。 聯合報系資料照
中油宣布10月民生、工業用戶天然氣價格不調整，電業用戶因應成本調漲9.68%。 聯合報系資料照

中油今日宣布，因美伊談判再陷僵局，中東LNG供應不確定性仍高，加上歐洲國家持續進行冬季備氣提高庫存，國際LNG價格持續上漲，致進口氣源成本增加。依據政府核定之天然氣價格公式計算，各類用戶天然氣價格均應調漲。為照顧民生、降低產業成本負擔，10月民生、工業用戶天然氣價格不調整，電業用戶因應成本調漲9.68%。

中油表示，為配合政府穩定國內物價政策，10月民生用戶天然氣價格不予調整，由台灣中油吸收，以照顧全台家庭、商業及服務業等民生類用戶，減輕民生負擔及維持物價穩定。

工業用戶方面，台灣中油115年1至8月累計吸收金額逾120億元，經綜合考量國內物價及整體經濟情勢，並為降低產業成本負擔，10月工業用戶天然氣價格不予調整，未調足部分持續由台灣中油吸收。

電業用戶則為適度反映持續上漲的氣源成本，10月電業用戶天然氣價格調漲9.68%。

台灣中油將持續掌握國際油氣市場動態，同時配合政府穩定物價政策滾動檢討。有關各用戶別天然氣產品價格，請詳參台灣中油全球資訊網公告之天然氣牌價表。

中油 調漲 天然氣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

花旗調升台塑化評等為「買進」目標價大升至108元 看好兩大優勢

國際油價高檔震盪 中油宣布擴大吸收 下週汽柴油價格維持不調整

中油不吸收了！下周汽、柴油價格各調漲0.7元及0.6元

台灣也有油田！苗栗「出磺坑」開採超過 200 年，至今仍有天然氣生產

相關新聞

中油：10月民生、工業天然氣不調漲 電業用戶調漲9.68%

中油今日宣布，因美伊談判再陷僵局，中東LNG供應不確定性仍高，加上歐洲國家持續進行冬季備氣提高庫存，國際LNG價格持續上漲，致進口氣源成本增加。依據政府核定之天然氣價格公式計算，各類用戶天然氣價格均應調漲。為照顧民生、降低產業成本負擔，10月民生、工業用戶天然氣價格不調整，電業用戶因應成本調漲9.68%。

最低工資連年漲…居服員時薪竟低於最低時薪 四大長照協會籲政府重視

最低工資連續11年調漲，明年最低時薪將升至205元，但衛福部原為居家照顧服務員設定的時薪保障仍為200元，反而比最低工資少5元；四大住宿型長照協會將於10月1日舉行論壇，聚焦長照人力成本、住宿式服務補助及合理收費機制，呼籲正視最低工資調升後的長照人力與成本問題。

陳冲：AI殖民主義當道 呼籲用多邊主義破除川普的單邊主義

新世代金融基金會董事長陳冲今日舉行「牧馬縱橫 論是非」新書發表會，陳冲指出，19世紀的殖民主義直到現在還存在，而且演化為「AI殖民主義」，透過AI的大批資料輸出來改造人的思想，進行新的殖民主義；而對於近來受到矚目的「川習會」，陳冲說，相較於美國總統川普慣於採用戰國時期的「連橫」之策，走單邊主義，反而不只加拿大總理卡尼、連同中國國家主席習進平日前都親自致電英國新任首相柏能，開始奉行「多邊主義」，也就是戰國時期的「合縱」之策。

僱用安定措施補貼薪資10月31日到期 首次通報最晚10月2日需申請

勞動部針對九個行業推出「僱用安定措施」薪資差額補貼，辦理期間將於10月31日屆期。勞動部勞動力發展署提醒，如果是第一次通報實施減班休息（無薪假），必須在此次辦理期間內（2026年10月31日前）有達到實施減班休息30日以上的情形，才符合申領條件。

肯定十大傑出青年 蕭美琴：持續完善中小微企業轉型升級

副總統蕭美琴30日出席「中華民國第64屆十大傑出青年當選公布記者會」。她表示，每位候選人的經歷都展現台灣社會珍貴的「韌性」與「創新」，是推動台灣持續前進的重要力量。政府將持續完善《青年基本法》、「青年百億海外圓夢基金計畫」及支持中小微企業轉型升級等政策。

AI 算力、電力準備好了嗎？經長：未來十年可增加2千億度電供算力使用

AI大爆發，電力是國力，外界關切台灣供電議題。經濟部長龔明鑫30日出席「算力無界 大同新未來─大同AIDC發表會」致詞表示，經濟部已將AI電力準備好了，未來十年、2035年新增天然氣機組、以及再生能源，可額外提供年發電2000億度電供AI算力使用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。