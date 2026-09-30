中油10月民生與工業天然氣價凍漲 電業漲9.68%

台灣中油今天表示，為配合政府穩定國內物價政策、降低產業成本負擔，10月民生、工業用戶天然氣價格不予調整；電業用戶方面，為適度反映上漲的氣源成本，調漲9.68%。

台灣中油公司說明，因美伊談判再陷僵局，中東液化天然氣（LNG）供應不確定性仍高，加上歐洲國家持續進行冬季備氣提高庫存，國際LNG價格持續上漲，致進口氣源成本增加。據政府核定的天然氣價格公式計算，各類用戶天然氣價格均應調漲。為配合政府穩定國內物價政策，10月民生用戶天然氣價格不予調整，由台灣中油吸收。

工業用戶部分，中油1至8月累計吸收金額逾新台幣120億元，經綜合考量國內物價及整體經濟情勢，並為降低產業成本負擔，10月工業用戶天然氣價格不予調整，未調足部分持續由中油吸收。

電業用戶方面，中油提到，為適度反映持續上漲的氣源成本，10月電業用戶天然氣價格調漲9.68%。

中油強調，將持續掌握國際油氣市場動態，同時配合政府穩定物價政策滾動檢討。