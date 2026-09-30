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陳冲：AI殖民主義當道 呼籲用多邊主義破除川普的單邊主義

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲出版新書「牧馬縱橫論是非」，致詞時幽默表示出版新書的目的，除了省「郵票錢」，主要是要讓老朋友聚一聚，聞言現場笑聲不斷。記者蘇健忠／攝影
行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲出版新書「牧馬縱橫論是非」，致詞時幽默表示出版新書的目的，除了省「郵票錢」，主要是要讓老朋友聚一聚，聞言現場笑聲不斷。記者蘇健忠／攝影

新世代金融基金會董事長陳冲今日舉行「牧馬縱橫 論是非」新書發表會，陳冲指出，19世紀的殖民主義直到現在還存在，而且演化為「AI殖民主義」，透過AI的大批資料輸出來改造人的思想，進行新的殖民主義；而對於近來受到矚目的「川習會」，陳冲說，相較於美國總統川普慣於採用戰國時期的「連橫」之策，走單邊主義，反而不只加拿大總理卡尼、連同中國國家主席習進平日前都親自致電英國新任首相柏能，開始奉行「多邊主義」，也就是戰國時期的「合縱」之策。

陳冲表示，兵推不能只談軍事，更要談籌碼，包括金融、糧食、能源等都要，要用更宏觀的態度來看軍事的變化，包括金融殖民主義。他並以「牧馬依舊不離宗，縱橫揮灑同其塵」來形容，侵略只是換一種方式來執行，正如同他形容的「牧馬縱橫，巧逢AI殖民主義」，他也隨即指出，抵抗的一方也不得不和其同流合汙，也要找夥伴，好幾個國家也希望聯合起來對抗，要對抗不見得靠軍事、也可靠經濟的籌碼與結盟來努力。

陳冲對於書名解釋，「牧馬」，是古時候的「侵略」的代名詞，而縱橫，就是合縱、連橫的戰略，簡單來說，牧馬就是殖民概念、縱橫講白話就是「拉幫結派」。他指出，觀察最近半個月的時事，「既是牧馬，也是縱橫！」他說，全球有各種戰略夥伴關係，若川習會時，習近平形容中國與美國的關係為「建設性戰略穩定關係」，這就不是川普想得到的結論，陳沖笑稱，一看到「建設性」的字眼，他就不看好川習會的結果，更何況川普辛苦的跑到停機坪接機，結果只換來這種高度不確定的關係。

陳冲指出，IMF（國際貨幣基金）也有感於地緣政治的碎片化及多邊主義的未來並有著作論述，單邊主義令IMF緊張，因為如此一來大型國際組織將無存在的必要，但美國也不喜歡多邊主義，理由則是希望單邊主義、各個擊破。他舉例，今年9月21日，加拿大總理卡尼就呼籲各國採取多邊主義，這是川普不喜歡的，因為他希望一個一個國家來跟他談，例如關稅，這就是「連橫」的作法，才能各個擊破。

而除了卡尼，陳冲接著指出，習近平也在9月8日致電英國首相柏能，開始強調多邊主義了，尤其柏能上任50天之後，習近平才打電話，由此可見其用意，這通電話，習近平的發言重點為：「中英兩國作為聯合國安理會常任理事國和主要經濟體，都支持多邊主義、開放貿易、維護聯合國核心地位，要在聯合國、G20、世貿組織等框架內的溝通與協作，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。」習近平多邊主義的訴求已非常明確。

陳冲也對世貿組織功能指出，自從美國不願意派世貿法官之後，世貿功能已等於零，都不用開會了；但另外很諷刺的是，美國就是要單邊主義，當過加拿大央行總裁、英國央行總裁，很令金融業敬佩的卡尼也認清了因此以多邊主義力推合縱之策。對於美加談判破裂，陳冲說，加拿大遭川普批評是最爛的國家，人民都很悲憤，尤其想到了今年是911的25周年，當時加拿大還出面協助飛航的降落，225架飛機無法停美國，而轉停加拿大，美國總統不但在25周年不感謝，還批評是全世界最爛的國家，人民心情可想而知。

陳冲 川普 柏能

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