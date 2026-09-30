僱用安定措施補貼薪資10月31日到期 首次通報最晚10月2日需申請

勞動部針對九個行業推出「僱用安定措施」薪資差額補貼，辦理期間將於10月31日屆期。勞動部勞動力發展署提醒，如果是第一次通報實施減班休息（無薪假），必須在此次辦理期間內（2026年10月31日前）有達到實施減班休息30日以上的情形，才符合申領條件。

為協助受國際情勢影響的產業在復甦緩衝期間，提供產業及勞工過渡性支持，勞動部目前針對「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「橡膠製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」、「機械設備製造業」、「汽車及其零件製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」

此次僱用安定措施辦理期間自2026年8月1日至10月31日，前述九個行業的勞工在辦理期間內，與雇主協議實施減班休息達30日以上，並且經地方勞工行政主管機關列冊通報，則可以申請薪資差額補貼，每人每月最高可領取1萬1,500元。

薪資差額補貼的法定基本申領要件，「與雇主協議實施減班休息的起訖期間達30日以上」，因此如果是第一次通報實施減班休息，必須在此次辦理期間內（20265年10月31日前）有達到實施減班休息30日以上的情形，才符合申領條件，並不是在10月31日前實施減班休息，就符合申請要件。

舉例說明，如果A勞工是在2026年8月1日至10月29日期間，與雇主協議每週減班一天，由於實施減班休息起訖期間達90日，可申領90日的薪資差額補貼。

如果B勞工是在2026年10月2日至10月31日期間，與雇主協議每週減班一天，由於實施減班休息起訖期間達30日，則可申領30日的薪資差額補貼。

特別提醒，如果C勞工是在2026年10月3日至10月31日期間，與雇主協議每週減班一天，由於實施減班休息起訖期間僅有29日，則不符合薪資差額補貼的申請條件。

勞發署表示，薪資補貼的申請期限是實施減班休息每滿30日的次日起90日內提出，因此可以採逐月申請，也可以是減班休息滿三個月後，一次申請三個月的薪資補貼。如果是選擇一次申請三個月，則要留意申請期限，是以第一個月期滿日的次日起90日計算。

例如A勞工實施減班休息期間，是2026年8月1日至10月29日，如果採逐月申請，2026年8月1日至2026年8月30日是第1個月，應於2026年8月31日至11月28日期間內提出第一個月的薪資補貼申請，以此類推。

如果選擇一次申請三個月，第三個月的薪資差額補貼最早是在2026年10月30日後才能提供，而第一個月薪資差額補貼則是最遲在2026年11月28日前提出，因此如果一次申請三個月，申請期間則是2026年10月30日至2026年11月28日。

勞發署提到，如果勞工同時參加「減班休息勞工再充電計畫」訓練課程，可以再依實際參訓時數請領訓練津貼，於減班前後的薪資差額內合併請領薪資差額補貼及訓練津貼，每月合併最高可領1萬6,300元。