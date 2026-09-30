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肯定十大傑出青年 蕭美琴：持續完善中小微企業轉型升級

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
副總統蕭美琴出席「中華民國第64屆十大傑出青年當選公布記者會」。圖／總統府提供
副總統蕭美琴出席「中華民國第64屆十大傑出青年當選公布記者會」。圖／總統府提供

副總統蕭美琴30日出席「中華民國第64屆十大傑出青年當選公布記者會」。她表示，每位候選人的經歷都展現台灣社會珍貴的「韌性」與「創新」，是推動台灣持續前進的重要力量。政府將持續完善《青年基本法》、「青年百億海外圓夢基金計畫」及支持中小微企業轉型升級等政策。

蕭美琴致詞表示，感謝青商會60多年來持續推動十傑選拔，為台灣社會發掘無數優秀青年，也為不同時代留下台灣青年努力奮鬥、勇於突破的身影；並感謝全體評審委員的辛勞與專業，從眾多優秀候選人中，經過嚴謹、反覆的複審與決審討論，完成這項深具使命感的任務。

蕭美琴指出，每一位候選人的經歷都是一面鏡子，反映出台灣社會珍貴的「韌性」與「創新」。許多年輕夥伴面對挫折與挑戰，從不輕言放棄，而是選擇扎根在地，以毅力與同理心解決問題；同時放眼國際，勇敢將台灣的軟實力與影響力推向世界舞台。

她提到，選拔涵蓋「科學及技術研究發展」、「基層勞教」、「企業、創業及經濟發展」、「醫學研究」、「社會服務」、「體育技藝」、「文化及藝術」、「公共行政」、「農漁環保」、「兒童、性別及人權關懷」等十個類別，以及「華裔青年特別獎」。入圍者都是各自領域的優秀代表，也是台灣最耀眼的亮點。

蕭美琴表示，面對快速變遷的地緣政治、科技變革及全球環境挑戰，「韌性」已成為台灣的關鍵代名詞。這份韌性不僅來自政府政策或科技建設，更來自年輕世代面對壓力與未知變局時，展現的彈性、團結及對自由民主價值的堅持。

蕭美琴認為，無論是運用新技術解決傳統產業問題、以溫暖關懷凝聚社區，或以專業在國際舞台展現台灣耀眼的故事，都是推動台灣持續前進不可或缺的力量。

她說，為了給台灣青年更堅實的後盾，政府持續完善青年發展環境，透過《青年基本法》奠定青年政策制度基礎，保障青年在公共參與、就業職涯、創新創業及國際交流等面向的發展；並推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，鼓勵青年走向世界、拓展視野，創造更多探索世界、實踐理想的機會。

她也說，政府全力打造有利青年創新創業的環境，修訂《中小微企業轉型升級發展條例》，規劃未來八年投入千億元經費，支持中小微企業轉型升級，並從金融、租稅、研發及人才等面向強化挹注。這些政策不僅協助企業成長，更要讓有想法、有技術、有夢想的青年，都能找到發揮所長的舞台。

第64屆十大傑出青年當選名單：

• 科學及技術研究發展類：吳品頡（國立成功大學光電科學與工程學系教授）

• 基層勞教類：楊文棟（台東縣金峰鄉新興國民小學藝術深耕教師）

• 企業、創業及經濟發展類：陳柏霖（東方風能科技股份有限公司執行長）

• 醫學研究類：蘇勇曄（國家衛生研究院癌症研究院助研究員級主治醫師）

• 社會服務類：蕭琦諭（花蓮慈濟醫院急診護理長）

• 體育技藝類：陳映竹（台灣競速滑冰與競速溜冰運動員）

• 文化及藝術類：張家豪（Imaginary Forces Art Director）

• 公共行政類：李彥賢（農業部農田水利署屏東管理處東港工作站站長）

• 農漁環保類：黃衍勳（微醺農場負責人）

• 兒童、性別及人權關懷類 / 其他領域代表包含：沈利倩（老鷹紅豆生命教育講師）、陳柏彥（Leafy Lab共同創辦人兼首席技術長）

蕭美琴 青年 韌性

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