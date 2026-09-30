AI 算力、電力準備好了嗎？經長：未來十年可增加2千億度電供算力使用

AI大爆發，電力是國力，外界關切台灣供電議題。經濟部長龔明鑫30日出席「算力無界 大同新未來─大同AIDC發表會」致詞表示，經濟部已將AI電力準備好了，未來十年、2035年新增天然氣機組、以及再生能源，可額外提供年發電2000億度電供AI算力使用。

龔明鑫表示，迎接AI時代，企業準備好了，「經濟部準備好，台灣準備好了」。他表示，未來10年內台灣將共有25部天然氣大型機組陸續上線發電，今年已有4部機組上線共5.2GW，約佔台灣年發電量的10%，未來還有21部要上線，總計25部機組共達26GW的裝置容量。

他表示，這26GW的裝置容量尚未計入離岸風電等再生能源，經濟部現積極準備好供電，2035年新增燃氣機組加上新增再生能源機組總計可增加2,000億度的電，供AI算力使用。

龔明鑫提到，大同公司（2371）是台灣老字號公司，「從小就是跟大同公司一起成長」，大同公司也見證台灣經濟從輕工業、重工業，到現在AI時代。他一度很擔心「大同電鍋會不見了」，但現在很高興大同公司找到新方向，朝向電力系統和智慧冷卻的AIDC解決方案。龔明鑫強調，AI不是新創公司專利，所有公司都能在AI時代找到角色及定位，大同公司就是典範。