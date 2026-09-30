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全台職缺上半年度逾30萬個 製造業缺工11.1萬個奪冠

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部30日公布2026年6月底職位空缺概況調查統計結果，工業及服務業職缺數29.6萬個，職缺率3.3%；就部門別職缺數觀察，工業部門為13.2萬個占44.5%，服務業部門則為16.4萬個占55.5%，職缺率分別為3.7%、3.1%。

與上年同期相較，職缺數增加2.9萬個，職缺率增加0.3個百分點；其中工業、服務業部門職缺數分別增加2.4萬個及5,000個，職缺率分別增加0.7個百分點及持平。若與上期（2026年3月底）相較，職缺數亦增加7,000個，職缺率則持平。

各大業職缺數以製造業11.1萬個占37.4%最多，批發及零售業4.8萬個占16%居次，住宿及餐飲業2.7萬個占9%居第三，三者合占逾六成，加計醫療保健及社會工作服務業1.9萬個，與營建工程業1.8萬個，則占七成五。

據統計，若按主要行業之職缺率觀察，以住宿及餐飲業4.5%、藝術娛樂及休閒服務業4.1%、製造業3.7%較高。

全時及部分工時職缺數各為27.2萬個、2.4萬個，分占91.9%及8.1%，主要行業全時職缺占比較高之業別包括製造業、營建工程業、不動產業等，均占九成九以上，占比較低之業別包括住宿及餐飲業僅占63.5%，另藝術娛樂及休閒服務業、批發及零售業、教育業亦均不及九成。

工業及服務業全時職缺平均對外招募時間，以超過一個月至三個月以內占47%較多，一個月以內占23.3%次之，超過三個月至六個月以內占20.7%，超過六個月則占9%；招募時間平均為3.1個月，較上年同期減少0.1個月，與上期相較則持平。

按主要行業觀察，以醫療保健及社會工作服務業4.6個月較長，營建工程業四個月次之，住宿及餐飲業、專業科學及技術服務業均為3.2個月再次之，另製造業為2.9個月。

按職類別觀察，以主管及監督人員3.6個月較長，服務及銷售工作人員3.5個月次之，專業人員、技術員及助理專業人員分別為3.4個月、3.2個月，其餘職類招募時間則低於平均，以基層技術工及勞力工2.1個月較短。

缺工 職缺 製造業

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