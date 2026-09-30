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陳冲新書《牧馬縱橫論是非》國際博弈中需掌握多樣化「籌碼」

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
前行政院院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲。任珮云攝／提供
前行政院院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲。任珮云攝／提供

前行政院院長、現任新世代金融基金會董事長陳冲新作《牧馬縱橫論是非》（The Art of Discernment）30日在台北舉行新書發表會，這也是陳冲第12本著作。陳冲在現場進行40分鐘導讀，從國際局勢與現代社會變遷出發，分享精闢洞見。

陳冲表示，面對當前複雜的地緣政治格局，必須務實看待國際現實，單打獨鬥已不可行，各方更需要尋求合作與因應之道。他指出，傳統侵略模式並未消失，只是隨時代演變，逐漸轉化為現代軍事與經濟施壓，從軍艦、大砲到導彈等手段，仍持續影響國際局勢。

陳冲指出，面對嚴峻的情勢，我們缺乏如美國總統川普那樣足以單獨談判的實力。因此，我們不能再停留在被動觀察，而必須主動尋找夥伴，特別是經濟層面的盟友。然而，陳冲也點出一個關鍵制約，若兩岸關係未能妥善處理，尋求經濟夥伴的努力將會困難重重。這本書的宗旨-「觀察事物的藝術」（Art of Discernment）——正是為了讓我們能清晰地看透這層複雜的因果關係，從而做出正確的戰略選擇。

陳冲表示，歷史上的侵略策略（牧馬）和結盟手段（合縱連橫）至今仍在不斷上演。他引用川普政府對格陵蘭的策略、中美關係的定義、美國對傳統盟友加拿大的強硬態度，以及多邊主義的式微等案例，說明強權國家如何透過巧妙的談判技巧與外交辭令實現其戰略目標。他指出，當美國轉向單邊主義時，中國等國家反而高舉多邊合作大旗，此消彼長間凸顯了國際關係實力至上的冷酷現實。

陳冲也引用國際貨幣基金（IMF）的報告，指出「地緣經濟碎片化」（即反全球化）的趨勢正在加劇。雖然許多國家（如加拿大發起的 P4N）試圖以「合縱」方式維護多邊主義，但美國等強權更傾向於雙邊談判，以實現「各個擊破」。

陳冲強調，在現代國際博弈中，僅有軍事實力不足以應對複雜挑戰。國家需要掌握包括金融、糧食、能源在內的多樣化「籌碼」，才能避免陷入「金融殖民主義」等不易察覺的剝削形式。

前陸軍二級上將吳達澎在致詞時，以新書中「桌上論兵 金融不缺席」章節為引，結合自身豐富軍旅經驗，清晰闡述了軍事兵棋推演的概念、層級與關鍵要素。吳達澎強調情報在兵推中的首要地位，並以狐狸、貓頭鷹等象徵說明情報人員所需特質。吳達澎透過美國南北戰爭與拿破崙滑鐵盧戰役等歷史案例，深刻剖析「預備隊」在戰場上的決定性作用，並引用克勞塞維茲《戰爭論》說明奇襲的重要性。

陳冲 籌碼 地緣政治

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