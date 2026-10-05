第二屆永續轉型與創新工作坊 六家企業提出具體永續行動方案

由願景工程基金會與ＫＰＭＧ安侯永續合作舉辦的「永續轉型與創新工作坊」於9/22進入最後一堂課，參與的六家企業團隊分享四個月來的學習成果，並在餐敘中相互交流，熱烈討論即將落地延伸的行動方案，尋找彼此間可能的合作機會。

「永續轉型與創新工作坊」課程初始即建立團隊永續共識、帶領企業選擇產業裡需優先回應的重大性議題、透過情境刻畫將眼光放遠佈局未來，六家企業最終產出具體的永續行動方案。

魚可文創以心之谷永續教育園區為基地，構築「共好會員方案」，著手梳理過往活動參與者輪廓，描繪人物誌並進行分級，強化顧客管理韌性；也轉變思維，將每年固定舉辦的「心靈影展」從「文青藝文活動」調整定位為「影響力放大平台」，在整合每一個利害關係人需求的過程中，長出更具競爭力的商業模式。

同樣將「顧客管理」列為優先行動方案的還有檜山坊，作為台灣檜木香氛領導品牌，如何運用科技力量精準識別客戶需求、深化連結，是下一階段的重要任務。創辦人黃素秋提到：「在刻畫未來情境的課之前，我們剛結束文博會的參展，課後我們就立刻運用所學，檢討接單流程，希望在下個月的樂齡博覽會改善執行。」充分展現團隊行動力。而在人們日漸重視心靈健康的趨勢下，檜山坊「利他」的初心，也將是未來實現「品牌國際化」的最有力基礎。

面臨傳統印刷產業轉型考驗的南台彩藝公司，提出「共融x共生x共創」包裝提案，從使用者體驗出發，也帶動供應鏈一起努力，分享新概念「無憂包裝」，又稱「無挫折包裝」，透過設計巧思及永續材料，在降低環境負擔的同時，也更友善使用者；除此之外，使用者也能透過包裝上的QR Code連結包材履歷，進一步與客戶及終端消費者溝通品牌永續理念。

崴正營造透過雙重重大性分析，精準鎖定氣候、人資、職安與環境為轉型關鍵戰場，計畫透過知識傳承與數位共學培養人才、運用數位科技打造零災工地、建立「綠色永續評鑒」管理供應鏈。值得一提的是，在課程進行期間，他們已透過跨部門協調會議，將供應鏈進行分級，朝「一年內落實13%綠色採購目標」邁進。

同為台灣半導體供應鏈的聯剛科技與鈺祥企業，產品與商業模式相對成熟，在高齡少子化的衝擊下，不約而同地將「人才永續」作為下一階段的重要行動方案。

鈺祥企業在本次工作坊中聚焦「關鍵人才留任與培育」，盤點人才留任的五大核心挑戰，預計導入DEI概念，在預防面優化組織包容平等文化，同時引進EAP(員工協助方案)作為補救與支持，更重要的是，計畫由董事長親自領軍，整合跨部門資源，一起打造兼具吸引力、成就感與心理安全的職場環境，將「人才」視為企業核心競爭力。

聯剛科技總經理莊士逸分享：「這幾年對我們來說最重要的都是人才！人才！人才！」聯剛將從員工想法調查開始，到相關制度規劃、目標設定，建立具吸引力與永續性的留才機制。莊士逸更提出未來願景，希望將聯剛打造成國際化企業，從整合AI技術提升產品競爭力，與育留未來科技人才雙管齊下，兩者缺一不可。

ＫＰＭＧ安侯永續董事總經理黃正忠與貴賓台灣影響力投資協會理事長陳富煒也針對企業分享逐一回饋，其中最重要且不斷被提及的，就是「原物料的穩定性」與「穩定的人力組織」，環境在變，企業的管理也要跟著改變，並定期調校商模；產業升級，人才也要跟著升級轉型。陳富煒並提醒經營者：「要放眼國際，把對的資金、用在對的人、去做對的事。」

活動最後，願景工程基金會執行長袁慧芬以「組織賦能-建立跨部門永續協作ＤＮＡ」為題，分享永續並非單一部門的工作； ，從單一部門做永續、到全員具備永續力，企業需要經歷一場內部文化、員工認同與工作日常的深刻變革。願景工程基金會「中小企業加速永續計劃」提供具體可行、起步友善的相關課程，持續協助企業建立團隊共識、賦能每一位員工，在現有職能中延伸永續力。

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