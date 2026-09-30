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影／ 陳冲《牧馬縱橫論是非》新書發表 笑談目的主要是讓老友聚一聚

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲出版新書《牧馬縱橫論是非》。記者蘇健忠／攝影
行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲出版新書《牧馬縱橫論是非》。記者蘇健忠／攝影

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲出版新書《牧馬縱橫論是非》，太太柯長珠與許多好友現身力挺，陳冲致詞時幽默表示出版新書的目的主要是要讓老朋友聚一聚，聞言現場笑聲不斷。

《牧馬縱橫論是非》全書深度聚焦於總體經濟、金融貨幣、以及當前的國際政治經濟學。陳冲表示「牧馬」延伸自「南下牧馬」地緣新政治觀點，他指出古代北方民族「南下牧馬」名為放牧、實為侵略與爭奪資源；對應到現代，不論是俄烏戰爭或大國間的擴張，本質上都是對水源、土地、礦藏或能源等資源的跨國競逐。「縱橫」意指國際外交與地緣政治上，各大國與中等強國之間如同戰國時代般「合縱連橫」的捭闔之術與相互制衡。

陳冲指出戰國時代盛行縱橫捭闔之術，遊說家蘇秦周遊六國、促成「合縱」抗秦的故事，常被視為弱勢聯盟制衡強權的經典案例。當前國際政治局勢日益多極化，中等國家之間的合作呼聲再起，加拿大總理卡尼（Mark Carney）近期多場國際演說所提出的「中等國家聯手」理念，也被形容為現代版的「合縱」思維，對全球地緣政治與台灣的戰略定位引發討論。

陳冲呼籲台灣要成為卡尼心目中的中等國家，自然要證明本身的價值，中東有石油、印度有人口、北韓有核彈、澳洲有稀土、烏克蘭有糧倉，各有其價值，台灣有半導體價值鏈，加上AI潛力，或許有機會，但不宜一次亮盡底牌。

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲（右）出版新書《牧馬縱橫論是非》，太太柯長珠（左）現身力挺。記者蘇健忠／攝影
行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲（右）出版新書《牧馬縱橫論是非》，太太柯長珠（左）現身力挺。記者蘇健忠／攝影

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲出版新書《牧馬縱橫論是非》，致詞時幽默表示出版新書的目的，除了省「郵票錢」，主要是要讓老朋友聚一聚，聞言現場笑聲不斷.。記者蘇健忠／攝影
行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲出版新書《牧馬縱橫論是非》，致詞時幽默表示出版新書的目的，除了省「郵票錢」，主要是要讓老朋友聚一聚，聞言現場笑聲不斷.。記者蘇健忠／攝影

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