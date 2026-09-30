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火力全開因應算力需求 龔明鑫：今起十年內新增25部大型燃氣機組

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長龔明鑫預告今年10年內新增25部大型燃氣機組，提供穩定電力給大家算力使用。圖為台電台中電廠新燃氣機組煙囪外觀為「小燕鷗」造型彩繪。圖／台電提供
經濟部長龔明鑫預告今年10年內新增25部大型燃氣機組，提供穩定電力給大家算力使用。圖為台電台中電廠新燃氣機組煙囪外觀為「小燕鷗」造型彩繪。圖／台電提供

經濟部龔明鑫30日表示，因應AI算力需求，未來十年將有25部大型天然氣發電機組上線，共計26GW的發電容量，如果再加上再生能源，可額外提供2000億度的電力。

龔明鑫30日出席「算力無界 大同新未來—大同AIDC發表會」並致詞。大同推出TTG AIDC CUBE新產品，透過CUBE模組化架構，配合不同客戶的場域及算力需求做電力的彈性配置，縮短算力上線的時程。

龔明鑫致詞時指出，AI時代不只是算力的競爭，也是牽動能源與國力的競爭，經濟部看到包括大同公司在內的所有台灣企業都不斷地突破，AI世代不只是新創公司專利，所有公司都可能在AI世代展現其角色與定位。

龔明鑫表示，大同的新產品是把原有的重電與電機實力，延伸到AI基礎建設的具體成果，是經濟部非常期待的產業升級案例，也看好它能帶動更多台灣的傳統產業一起轉型升級。

台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄在致詞時指出，AI產業推動的是算力競爭，算力背後的核心基礎是電力，因此也帶動電力競爭，現在電力問題不只是「夠不夠」，而是能否在正確的時間，把電力送到正確的地點，供電的重點是提供穩定且可靠的電力。

龔明鑫也對此做出回應，他表示，經濟部已把電力準備好了，今年有4部大型天然氣發電機組上線，裝置容量5.2GW，佔現在總發電量約10％，除了這4部之外，還有21部燃氣機組要上線。

亦即從今年開始到未來十年，會有25部大型天然氣發電機組上線，裝置容量是26GW，龔明鑫說，如果加上離岸風電等其他再生能源，「基本上我們可以額外提供年發電量2000億度的電」給大家算力使用。

算力 龔明鑫 經濟部

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