快訊

下午1時0分台灣東部海域規模5.9地震 最大震度2級

亞運拳擊／林郁婷退烏茲別克好手 晉級金牌戰攜手陳念琴拚雙金

江啟臣高鐵通勤遭抹「不住台中」 藍反批綠委「雙標」

聽新聞
0:00 / 0:00

最低工資連11升 八成八勞方憂物價漲 30%資方降低徵才意願

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
基本工資連11漲，對基層員工固然是好事，但也有不少企業直言會漲價，因此高達八成八勞工擔心物價上漲。聯合報系資料照片
基本工資連11漲，對基層員工固然是好事，但也有不少企業直言會漲價，因此高達八成八勞工擔心物價上漲。聯合報系資料照片

「最低工資」連11升，時薪突破200元，月薪超過3萬元大關，勞資雙方如何看待？根據yes123求職網調查顯示，30%資方降低徵才意願，而且有四成六公司因此考慮明年調高產品或服務售價，以致面對工資調漲，有高達88%的上班族擔心物價跟著上漲。

調查針對明年「最低工資」調漲，廠商是否調升整體職缺「平均起薪」，75.2%的資方「預估會」跟進調升；但勞方預估自己薪資「會跟著調漲的」，比率僅佔33.8%而已。

不過若2027年元旦起調升最低工資，有29.6%企業坦言「預估會」因此降低公司徵才意願。還有63.6%勞工透露「會因此增加」找兼差職缺的意願；相形之下，仍有61.7%上班族預估，任職企業「會減少」時薪人員僱用，反而增加正職人員的工作量。

面對「最低工資」調高，也有46.6%公司因此「考慮」在明年調高產品或服務售價。難怪面對工資調漲，有高達88%的上班族指出，「會擔心」物價也跟著上漲。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，畢竟訂定最低工資主要目的，就是要照顧到「邊際勞工」、「經濟弱勢族群」，避免擴大貧富差距，而且他(她)們又特別容易受到通膨衝擊，不少人甚至需要紓困度日。

例如時薪的提高，有助二度就業婦女、中高齡勞工與學生打工族，改善他(她)們的經濟狀況；至於月薪規定，雖然直接受惠的外勞、派遣工較多，一般上班族很難因此跟進調高薪資，不過在「比價效應」、「外溢效果」帶動下，能推升社會新鮮人起薪水準，緩步改善青年低薪化問題。

楊宗斌也表示，凡事「一體兩面」，若薪資上漲，無法避免企業將人事成本轉嫁給消費者，也就是勞工自己，恐怕會出現「通膨螺旋」風險。另外還可能減少人員聘用機會，或改採「自動化」生產系統、AI服務模式，甚至出現關店、企業倒閉危機。另一方面，假如減少「時薪人員」的使用、降低到班時數，變相增加「正職人員」工作量，恐怕導致過勞風險、提高離職率。

楊宗斌提醒，若因最低工資調高，店家將成本轉嫁給顧客，像是「外食費」跟漲，每回變動就是五元、十塊的增幅，恐怕都大於薪資增幅！因此最終會出現「雙輸」或「雙贏」局面，確實需要謹慎評估「經濟淨效果」：比如顧慮到中小企業的承受度，還有聘用較多計時人員的服務業。

他說，最佳狀況應該是：最終「薪資漲幅」仍大於「物價漲幅」，代表「實質購買力」增加，使得調薪機制「正向循環」到內需經濟。

工資 最低工資 物價

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

最低工資應至少漲7% 時薪211元、月薪31792

新物價時代／低物價一去不返 台灣壓力更大

為何台灣不能比照日本？25年未全面調薪艾杰旭工會今起絕食80小時

民眾黨推教育政策 調薪透明、行政減量

相關新聞

火力全開因應算力需求 龔明鑫：今起十年內新增25部大型燃氣機組

經濟部長龔明鑫30日表示，因應AI算力需求，未來十年將有25部大型天然氣發電機組上線，共計26GW的發電容量，如果再加上再生能源，可額外提供2000億度的電力。

最低工資連11升 八成八勞方憂物價漲 30%資方降低徵才意願

「最低工資」連11升，時薪突破200元，月薪超過3萬元大關，勞資雙方如何看待？根據yes123求職網調查顯示，30%資方降低徵才意願，而且有四成六公司因此考慮明年調高產品或服務售價，以致面對工資調漲，有高達88%的上班族擔心物價跟著上漲。

影／ 陳冲《牧馬縱橫論是非》新書發表 笑談目的主要是讓老友聚一聚

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲出版新書《牧馬縱橫論是非》，太太柯長珠與許多好友現身力挺，陳冲致詞時幽默表示出版新書的目的主要是要讓老朋友聚一聚，聞言現場笑聲不斷。

丁學文專欄／中產不買精品 從LVMH股價腰斬看消費緊縮

過去3年，隨著全球貿易緊張和中東衝突加劇，加上美國聯準會最近的轉向升息，通貨膨脹預期明顯削弱了中產階級的奢侈品購買力。貝恩公司估計，過去3年，約有6000萬消費者停止購物，他們大多屬於新興消費群體，約占所有奢侈品消費者的15%。其中，中產階級的經濟狀況明顯沒有達到足以讓他們肆意購買奢侈品的程度。從全球最大奢侈品集團LVMH股價走向就可一窺端倪

央行減發存單 引發寬鬆聯想…市場關注是否政策轉向

中央銀行9月持續減發定存單，央行統計9月以來至昨（29）日止累計減發存單6,417.2億元，未到期存單餘額降至5兆8,961億元，引發市場關注資金是否轉向寬鬆；央行強調，減發主要是因應人工智慧（AI）產業投資帶動企業融資需求增加，並非貨幣政策轉向。

景氣好熱！連亮9個紅燈 國發會估9月燈號繼續紅通通

國發會昨（29）日發布8月景氣對策信號，亮出代表景氣熱絡的「紅燈」，呈連九紅，綜合判斷分數為41分，與前一個月持平。由於AI熱潮持續支撐經濟成長動能，國發會預估9月燈號可望繼續紅通通，將寫下史上最長的連十紅紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。