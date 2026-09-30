支援青年就業補助4.8萬元 助逾1.5人踏出職涯第一步

畢業季過後，仍在尋找第一份工作的青年，不必獨自摸索。勞動部勞動力發展署提醒，符合「畢業後初次尋職且失（待）業達60日以上」資格的15歲至29歲青年，可參加「支援青年就業計畫」。

勞動力發展署將從職涯方向釐清、履歷健檢、模擬面試到職缺媒合，提供各項專業就業服務，及最高4萬8,000元經濟支持，幫助青年練好求職基本功，加快踏出職涯第一步。「支援青年就業計畫」已經自2025年9月起實施，截至2026年8月底已有超過1.5萬名青年參與。

從校園走入職場，是青年人生與職涯的重要轉折。對初次踏入求職市場的青年而言，除了要面對職缺選擇，也常因缺乏職場經驗，不知道興趣和能力在哪裡、無法選擇適合的職涯方向，甚至不熟悉履歷撰寫及面試技巧。

尤其當求職時間拉長，容易產生迷惘、不知道下一步該怎麼走，也可能面臨生活及經濟壓力，影響求職信心。為協助青年跨出求職第一步，勞動部推動「支援青年就業計畫」，就是針對15歲至29歲畢業後第一次找工作且失（待）業已達60日的青年，提供完整的職涯與就業準備資源。

該計畫由專業就業服務人員依青年個別需求，提供職涯諮詢、履歷健檢、模擬面試、職缺推介及就業媒合等一對一客製化服務，讓青年透過職涯探索活動認識自己的興趣與能力、強化個人履歷及面試技巧，提升求職信心與就業機會。

除了協助青年「找方向、找工作」，「支援青年就業計畫」也提供實質經濟支持，降低尋職期間的經濟負擔。

青年每月完成計畫規定的求職準備，可於尋職期間領取每個月6,000元尋職津貼，最長三個月、最高1萬8,000元；如果在參加計畫期間（90日內）成功就業，並穩定在同一個雇主受僱滿90日及180日，可分別再領取2萬元及1萬元就業獎勵金；尋職津貼及就業獎勵金合計最高4萬8,000元。

青年就業是國家人力培育重要的一環，除「支援青年就業計畫」外，勞動部也持續透過「投資青年就業方案第二期」，整合職涯探索、職業訓練、就業媒合及創業輔導等資源，建構從校園到職場的青年就業支持網絡。

勞動部鼓勵仍在尋職階段的青年主動運用政府提供的多元就業服務資源，及早做好準備，勇敢跨出第一步，找到適合自己的工作，開啟職涯新篇章。