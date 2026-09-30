快訊

下午1時0分台灣東部海域規模5.9地震 最大震度2級

亞運拳擊／林郁婷退烏茲別克好手 晉級金牌戰攜手陳念琴拚雙金

江啟臣高鐵通勤遭抹「不住台中」 藍反批綠委「雙標」

聽新聞
0:00 / 0:00

維護出口通關秩序 基隆關：國貨出口應依規定正確標示產地

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

基隆關提醒，為維護出口通關秩序，並確保貨品產地標示符合規定，廠商在出口國貨時務必正確標示產地。若產地標示有混淆或錯誤情形，不僅會遭受裁罰，還可能延誤通關與裝船時程，造成金錢損失，甚至影響企業商譽，提醒業者不可不慎。

基隆關說明，依據貿易法第17條第2款、貨品輸出管理辦法第14條及第15條第1項規定，國貨出口必須在貨品本身、內包裝或外包裝上標示產地，其標示方式應具顯著性及牢固性（即不易脫落、被遮蔽或塗改）。另應擇一標示「中華民國製造」、「中華民國臺灣製造」或「臺灣製造」，亦可使用英文標示如「Made in Republic of China」、「Made in Taiwan,ROC」或「Made in Taiwan」，以符合法令規範並利於國際市場辨識。考量因貨品特性或包裝情況特殊，無法依據規定標示者，得向經濟部國際貿易署（下稱貿易署）申請專案核准，以免衍生通關爭議。

基隆關呼籲，國貨出口前廠商應先自行檢核，確認貨上產地標示是否符合規定，且與報關文件資料是否一致，以利貨物通關；若未依規定標示產地，或有產地標示不實情形，經海關查獲將移送貿易署依法裁處。透過業者與海關共同把關，不僅能保障廠商自身權益，也有助維護「臺灣製造」優質形象，提升國際貿易競爭力。

出口 基隆 產地

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國慶及光復連假 高雄海關通關服務不打烊

食藥署稽查可可產品 多知名店家上榜、共罰44.3萬元

歐盟研議農藥殘留規範趨嚴 輸歐農產不確定性升高

金華國中願檢視食安 北市教育局：與校方說法一致

相關新聞

火力全開因應算力需求 龔明鑫：今起十年內新增25部大型燃氣機組

經濟部長龔明鑫30日表示，因應AI算力需求，未來十年將有25部大型天然氣發電機組上線，共計26GW的發電容量，如果再加上再生能源，可額外提供2000億度的電力。

最低工資連11升 八成八勞方憂物價漲 30%資方降低徵才意願

「最低工資」連11升，時薪突破200元，月薪超過3萬元大關，勞資雙方如何看待？根據yes123求職網調查顯示，30%資方降低徵才意願，而且有四成六公司因此考慮明年調高產品或服務售價，以致面對工資調漲，有高達88%的上班族擔心物價跟著上漲。

影／ 陳冲《牧馬縱橫論是非》新書發表 笑談目的主要是讓老友聚一聚

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲出版新書《牧馬縱橫論是非》，太太柯長珠與許多好友現身力挺，陳冲致詞時幽默表示出版新書的目的主要是要讓老朋友聚一聚，聞言現場笑聲不斷。

丁學文專欄／中產不買精品 從LVMH股價腰斬看消費緊縮

過去3年，隨著全球貿易緊張和中東衝突加劇，加上美國聯準會最近的轉向升息，通貨膨脹預期明顯削弱了中產階級的奢侈品購買力。貝恩公司估計，過去3年，約有6000萬消費者停止購物，他們大多屬於新興消費群體，約占所有奢侈品消費者的15%。其中，中產階級的經濟狀況明顯沒有達到足以讓他們肆意購買奢侈品的程度。從全球最大奢侈品集團LVMH股價走向就可一窺端倪

央行減發存單 引發寬鬆聯想…市場關注是否政策轉向

中央銀行9月持續減發定存單，央行統計9月以來至昨（29）日止累計減發存單6,417.2億元，未到期存單餘額降至5兆8,961億元，引發市場關注資金是否轉向寬鬆；央行強調，減發主要是因應人工智慧（AI）產業投資帶動企業融資需求增加，並非貨幣政策轉向。

景氣好熱！連亮9個紅燈 國發會估9月燈號繼續紅通通

國發會昨（29）日發布8月景氣對策信號，亮出代表景氣熱絡的「紅燈」，呈連九紅，綜合判斷分數為41分，與前一個月持平。由於AI熱潮持續支撐經濟成長動能，國發會預估9月燈號可望繼續紅通通，將寫下史上最長的連十紅紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。