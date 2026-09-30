維護出口通關秩序 基隆關：國貨出口應依規定正確標示產地

基隆關提醒，為維護出口通關秩序，並確保貨品產地標示符合規定，廠商在出口國貨時務必正確標示產地。若產地標示有混淆或錯誤情形，不僅會遭受裁罰，還可能延誤通關與裝船時程，造成金錢損失，甚至影響企業商譽，提醒業者不可不慎。

基隆關說明，依據貿易法第17條第2款、貨品輸出管理辦法第14條及第15條第1項規定，國貨出口必須在貨品本身、內包裝或外包裝上標示產地，其標示方式應具顯著性及牢固性（即不易脫落、被遮蔽或塗改）。另應擇一標示「中華民國製造」、「中華民國臺灣製造」或「臺灣製造」，亦可使用英文標示如「Made in Republic of China」、「Made in Taiwan,ROC」或「Made in Taiwan」，以符合法令規範並利於國際市場辨識。考量因貨品特性或包裝情況特殊，無法依據規定標示者，得向經濟部國際貿易署（下稱貿易署）申請專案核准，以免衍生通關爭議。

基隆關呼籲，國貨出口前廠商應先自行檢核，確認貨上產地標示是否符合規定，且與報關文件資料是否一致，以利貨物通關；若未依規定標示產地，或有產地標示不實情形，經海關查獲將移送貿易署依法裁處。透過業者與海關共同把關，不僅能保障廠商自身權益，也有助維護「臺灣製造」優質形象，提升國際貿易競爭力。