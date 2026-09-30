街口投信：地緣風險升溫 短線油價仍有支撐

根據路透社報導，伊朗日前於聯合國大會期間提出和平方案，並透過卡達調解人轉交美國，內容包括重新開放荷莫茲海峽，並就雙方共同關注的議題展開進一步談判。不過，美國總統川普已公開拒絕伊朗提出的重新開放荷莫茲海峽及結束衝突方案，同時表示美方仍維持外交管道，希望近期能持續透過談判尋求解決方案。

伊朗方面則表示，若美方再次發動攻擊，伊朗已做好因應準備，並警告若伊朗無法進行正常貿易，其他國家也可能面臨荷莫茲海峽航運受阻的風險。這使得市場對中東能源供應與航運安全的關注持續升溫。

另一方面，供給面則出現部分改善。根據路透社引述Kpler數據，中東主要產油國9月原油出口量回升至每日約1,280萬桶，創美伊衝突爆發以來新高，沙烏地阿拉伯與阿聯酋出口量均有所增加。

不過，Kpler近期也指出，沙烏地阿拉伯持續調整原油出口路線，並透過海上轉運等方式維持供應，顯示目前能源運輸仍受到荷莫茲海峽風險影響。

此外，葉門胡塞武裝持續對沙烏地阿拉伯發動攻擊，增加能源基礎設施及航運的潛在風險。路透社日前報導，胡塞武裝對沙國發射飛彈後，市場一度擔憂能源供應受到進一步干擾，布蘭特原油單日上漲約3%。

街口投信表示，目前中東能源市場呈現「供給逐步恢復」與「地緣政治風險升溫」並存的局面。一方面，中東主要產油國原油出口量回升，顯示部分能源供應已透過替代航線及運輸方式逐步恢復；另一方面，美伊談判仍缺乏明確進展，加上胡塞武裝持續襲擾沙烏地阿拉伯，使能源基礎設施與航運安全仍存在變數。

街口投信指出，短線油價走勢仍將受到「外交談判進展、荷莫茲海峽通行狀況，以及中東能源設施是否遭到進一步攻擊」三大因素牽動。

若美伊談判持續停滯，且區域衝突進一步擴大，市場可能重新反映供給中斷風險，帶動油價出現較大波動；反之，若外交協商取得進展、航運逐步恢復，則有助於緩解能源供給疑慮。

因此，在目前供給逐步回穩、但地緣政治風險仍高的環境下，短期油價仍可能維持較高波動，並受到突發事件影響而出現反彈走勢，後續仍需持續觀察美伊談判與中東航運情勢變化。