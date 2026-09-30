央行減發存單 引發寬鬆聯想…市場關注是否政策轉向

中央銀行9月持續減發定存單，央行統計9月以來至昨（29）日止累計減發存單6,417.2億元，未到期存單餘額降至5兆8,961億元，引發市場關注資金是否轉向寬鬆；央行強調，減發主要是因應人工智慧（AI）產業投資帶動企業融資需求增加，並非貨幣政策轉向。

央行官員指出，近期銀行體系資金需求明顯升高，主要來自企業實質投資，與今年5、6月台股熱絡、證券商融資需求增加的資金需求型態不同。AI產業持續擴大資本支出，企業融資需求增加，但銀行放款同時受到流動性覆蓋率（LCR）等監理規範約束，使部分銀行即使有放款意願，也面臨資金調度空間限制。央行因此透過暫時減發定存單，讓部分資金回到銀行體系，協助金融機構因應企業融資需求。

央行9月定期存單

央行總裁楊金龍日前才表示，當前貨幣政策「偏緊」，如今單月減發存單逾6,000億元，引發市場關注資金是否轉向寬鬆。不過，央行官員強調，這項操作並不代表貨幣政策全面轉向寬鬆，因為目前市場資金需求相當強勁，釋出資金主要是用來支應實體經濟投資。

銀行業者觀察，近期從電腦代工、半導體封測到伺服器等科技業者，陸續出現大型聯貸案，資金需求明顯升溫。路透引述一名大型商銀高層透露，近期至少有五、六件聯貸案，單案金額動輒數百億元，甚至上千億元，但銀行須同時考量LCR、風險加權資產及資金成本，部分案件只能小額參貸。

市場人士分析，央行減發定存單，確實有助降低銀行體系短期資金壓力，但在LCR等監理規範仍存下，資金釋出不等於銀行可以無限制擴大放款。換言之，央行此波操作更接近「針對實體融資需求增加的流動性調節」，而非全面性貨幣寬鬆，貨幣政策基調仍須與整體通膨、經濟及金融情勢一併觀察。

大型商銀高層說，以前較少借錢的科技公司最近也開始尋求融資，銀行能否吸收足夠存款支應放款，已成關鍵。他認為，央行減發定存單有助緩解資金壓力。

銀行已開始提高新台幣大額存款利率吸引資金。央行公告資料顯示，合作金庫上周掛出1年期、利率2.05%的大額存款牌告，比一般牌告高0.35個百分點；第一銀行、華南銀行等也新增高於一般牌告的大額存款利率。