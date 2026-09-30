聽新聞
0:00 / 0:00

央行減發存單 引發寬鬆聯想…市場關注是否政策轉向

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者任珮云／綜合報導
中央銀行9月持續減發定存單。 聯合報系資料照
中央銀行9月持續減發定存單。 聯合報系資料照

中央銀行9月持續減發定存單，央行統計9月以來至昨（29）日止累計減發存單6,417.2億元，未到期存單餘額降至5兆8,961億元，引發市場關注資金是否轉向寬鬆；央行強調，減發主要是因應人工智慧（AI）產業投資帶動企業融資需求增加，並非貨幣政策轉向。

央行官員指出，近期銀行體系資金需求明顯升高，主要來自企業實質投資，與今年5、6月台股熱絡、證券商融資需求增加的資金需求型態不同。AI產業持續擴大資本支出，企業融資需求增加，但銀行放款同時受到流動性覆蓋率（LCR）等監理規範約束，使部分銀行即使有放款意願，也面臨資金調度空間限制。央行因此透過暫時減發定存單，讓部分資金回到銀行體系，協助金融機構因應企業融資需求。

央行9月定期存單
央行9月定期存單

央行總裁楊金龍日前才表示，當前貨幣政策「偏緊」，如今單月減發存單逾6,000億元，引發市場關注資金是否轉向寬鬆。不過，央行官員強調，這項操作並不代表貨幣政策全面轉向寬鬆，因為目前市場資金需求相當強勁，釋出資金主要是用來支應實體經濟投資。

銀行業者觀察，近期從電腦代工、半導體封測到伺服器等科技業者，陸續出現大型聯貸案，資金需求明顯升溫。路透引述一名大型商銀高層透露，近期至少有五、六件聯貸案，單案金額動輒數百億元，甚至上千億元，但銀行須同時考量LCR、風險加權資產及資金成本，部分案件只能小額參貸。

市場人士分析，央行減發定存單，確實有助降低銀行體系短期資金壓力，但在LCR等監理規範仍存下，資金釋出不等於銀行可以無限制擴大放款。換言之，央行此波操作更接近「針對實體融資需求增加的流動性調節」，而非全面性貨幣寬鬆，貨幣政策基調仍須與整體通膨、經濟及金融情勢一併觀察。

大型商銀高層說，以前較少借錢的科技公司最近也開始尋求融資，銀行能否吸收足夠存款支應放款，已成關鍵。他認為，央行減發定存單有助緩解資金壓力。

銀行已開始提高新台幣大額存款利率吸引資金。央行公告資料顯示，合作金庫上周掛出1年期、利率2.05%的大額存款牌告，比一般牌告高0.35個百分點；第一銀行、華南銀行等也新增高於一般牌告的大額存款利率。

央行 聯想 中央銀行

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「四貸同堂」驚動金管會出手 李同榮：再不管恐爆裂成災

「四貸同堂」金管會出手了！李同榮：再不管將爆裂成災

國銀新南向放款 再衝高

購屋信心創近一年半新高！部分民眾獲利了結轉進房市

相關新聞

史上最長 9月景氣燈號有望連十紅

國發會昨發布八月景氣燈號，亮出連續第九顆代表熱絡的紅燈，追平史上最長紀錄。由於ＡＩ熱潮持續支撐經濟成長動能，國發會預估九月燈號可望續亮紅燈，將會寫下史上最長的「連十紅」紀錄。

央行減發存單 引發寬鬆聯想…市場關注是否政策轉向

中央銀行9月持續減發定存單，央行統計9月以來至昨（29）日止累計減發存單6,417.2億元，未到期存單餘額降至5兆8,961億元，引發市場關注資金是否轉向寬鬆；央行強調，減發主要是因應人工智慧（AI）產業投資帶動企業融資需求增加，並非貨幣政策轉向。

景氣好熱！連亮9個紅燈 國發會估9月燈號繼續紅通通

國發會昨（29）日發布8月景氣對策信號，亮出代表景氣熱絡的「紅燈」，呈連九紅，綜合判斷分數為41分，與前一個月持平。由於AI熱潮持續支撐經濟成長動能，國發會預估9月燈號可望繼續紅通通，將寫下史上最長的連十紅紀錄。

經濟穩健 領先指標續揚

國發會昨（29）日發布8月景氣燈號續亮紅燈，為連九紅，細看8月領先指標及同時指標均續呈上升，顯示國內經濟維持穩健成長。

三外資券商加碼投資台灣

台廠加碼赴美投資，經濟部投審會昨（29）日通過廣達電腦、緯創資通、英業達三家公司增資美國案，三家合計約12.3億美元（約新台幣392億元）；另在台股市值躋身全球第四後，外資看好台股發展，摩根士丹利（大摩）、摩根大通（小摩）、美林證券合計加碼台灣約新台幣139億元。

AI投資熱 央行放水應急

中央銀行持續減發定期存單，因應銀行體系資金需求升高。央行統計顯示，九月以來累計淨減發存單六四一七億元，未到期存單餘額已降至五兆八九六一億元。央行總裁楊金龍日前表示，當前貨幣政策仍「偏緊」；央行官員指出，減發存單主要是因應ＡＩ產業投資帶動的企業融資需求，並非貨幣政策轉向寬鬆。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。