台電、富崴再爆爭議 爭搶風機所有權

台電離岸風電二期計畫與原承包商富崴能源再爆爭議，中秋節連假期，雙方為爭搶風機扯破臉。富崴昨指控台電不僅扣留一○六億元的血汗錢，在光天化日下搶走風機，台電則回批風機所有權已屬台電，富崴竟還違法把風機抵押給其母公司森威能源，中秋節連假還阻止台電出海裝設風機。

台電指出，原定出海裝機時程為九月廿五日，但富崴要求ＭＷＳ第三方單位不准核發海事工程所須核准證書（ＣＯＡ）給台電， 台電緊急申請補發，造成出海時程延後至九月廿八日。至於台電離岸二期年底完工併網的承諾能否達成？台電表示，會努力達成。

台電離岸二期的卅一座水下基礎、三條輸出海纜及卅四條陣列海纜均已完工，目前仍有卅座風機待安裝。原工程由富崴承包，但因風機商Vestas與富崴終止安裝合約，富崴曾兩度請求台電協助。台電表示，為確保工程完成，已接管風機安裝工作，並與Vestas完成議約。

富崴昨天指控台電不僅扣留一○六億元（保證金十六點二億元、工程保留四十二點八億元、未付工程款四十七點一五億元）的血汗錢不還，還目無法紀，蓄意趁中秋節連續假期，調動船機強行將風機運走、據為已有，此舉與外人硬闖民宅、公然強奪私人財產的行徑何異？

台電則表示，款項均依工程進度支付，目前已支付富崴逾九成工程款；履約保證金及工程保留款依合約須待工程完工及達成里程碑後支付，並非台電拖欠。針對工程款爭議，雙方經工程會調解同意採「監督付款」，由富崴提出申請、台電審核後直接支付分包商。台電說，富崴連自己作為承包商最基本的任務無法達成，台電依合約完全沒進一步支付款項的依據。

針對風機所有權，台電表示，在富崴請求下，已接管原屬富崴與Vestas的風機安裝契約，台電八月廿四日行文富崴接管風機所有權及後續安裝工作，並於八月廿六日、廿八日在公證人現場見證下，前往現場點交，風機所有權已屬台電所有。

台電並指控富崴未經同意，將政府採購標的風機設定動產抵押權予母公司森崴能源，以擔保逾六十億元債務，已侵害台電所有權，且「母子公司間的高額借款也令人疑惑」。