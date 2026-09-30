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史上最長 9月景氣燈號有望連十紅

聯合報／ 記者林海陳素玲／台北報導
國發會昨發布八月景氣燈號，連續亮出第九顆代表熱絡的紅燈，預期九月也將續亮紅燈，締造最長紅燈紀錄。圖為北車賣場人潮。記者邱德祥／攝影
國發會昨發布八月景氣燈號，連續亮出第九顆代表熱絡的紅燈，預期九月也將續亮紅燈，締造最長紅燈紀錄。圖為北車賣場人潮。記者邱德祥／攝影

國發會昨發布八月景氣燈號，亮出連續第九顆代表熱絡的紅燈，追平史上最長紀錄。由於ＡＩ熱潮持續支撐經濟成長動能，國發會預估九月燈號可望續亮紅燈，將會寫下史上最長的「連十紅」紀錄。

國發會經濟發展處長陳美菊表示，八月九項構成項目燈號均維持不變，其中出口表現最佳，批發、零售與餐飲也創歷年同月新高，廠商對於未來半年看好比例也增加。前一次「連九紅」出現在二○二一年二月至十月，她說，觀察中秋假期間內需持續暢旺，貨幣總計數M1B可能受到股市日均成交額下滑而走弱，但九月續亮紅燈應該沒什麼問題。

除了景氣燈號續亮紅燈，中央大學台灣經濟發展研究中心昨發布九月消費者信心指數（ＣＣＩ）總指數六十八點七七點，較八月上升三點七六點，總指數創一年半新高，回到去年四月對等關稅前水準，顯示對等關稅對信心面影響慢慢淡化。

中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任指出，這次調查的六項分項指標全數上升，其中上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」。

此外，中央大學與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標為九十八點八四點，暴增八點八一點，為統計以來的次高增點，且指數創一年半新高，吳大任認為應與央行利率不動，並鬆綁管制措施有關。

不過，吳大任指出，「未來半年購買耐久性財貨」指標因包含房地產，過去多與房地產信心指標同步，這次卻出現脫鉤跡象，因為耐久性財貨不只房地產，還包括購買手機、電腦等３Ｃ產品，因記憶體價格大漲，可能導致民眾延後購買時機，因此相關指標小幅度上升。

對於此波樂觀氣氛能否延續到年底？吳大任說，要看美國經濟變化，因為台灣成長主要是美國ＡＩ採購，變數有二，一是通膨是否延續，如果持續時間拉長影響到經濟可能性就會愈來愈大；其次，美國聯準會近期升息，美債殖利率又持續上升，企業借貸成本上升，ＡＩ產業因現金流由正轉負，如果要繼續大投資，只能舉債，當殖利率上升又升息，是否影響繼續投資，對台灣未來出口及經濟成長產生一定影響。

景氣燈號 紅燈 國發會

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