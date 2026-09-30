AI投資熱 央行放水應急

中央銀行持續減發定期存單，因應銀行體系資金需求升高。央行統計顯示，九月以來累計淨減發存單六四一七億元，未到期存單餘額已降至五兆八九六一億元。央行總裁楊金龍日前表示，當前貨幣政策仍「偏緊」；央行官員指出，減發存單主要是因應ＡＩ產業投資帶動的企業融資需求，並非貨幣政策轉向寬鬆。

央行官員表示，近期銀行資金需求明顯增加，主要是企業實質投資為主，與今年五月台股交易熱絡、證券商融資需求升高的情況不同。隨著ＡＩ相關業者擴大資本支出，企業向銀行籌資的需求增加；但銀行即便有承作意願，也要考慮流動性覆蓋率（ＬＣＲ）等監理要求，導致資金調度受到限制。

因應銀行體系資金需求，央行透過減發定存單，讓到期資金留在市場，供銀行調度。央行官員強調，這是依市場資金情勢進行的流動性調節，釋出資金主要用於支應企業融資，不能因此認定整體貨幣政策已轉向寬鬆。

銀行業者指出，近期電腦代工、半導體封測及伺服器等科技業者陸續洽辦大型聯貸，單案規模可能達數百億元。銀行評估參貸金額時，除資金水位，也須考量ＬＣＲ、風險加權資產及資金成本，部分案件因此只能以較小額度參貸。

市場人士分析，央行減發存單有助緩解銀行短期資金壓力，但銀行放款仍受監理規範與授信風險控管約束。後續資金情勢是否改變，仍須觀察企業融資需求、銀行放款及市場利率走勢。