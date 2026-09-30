經濟穩健 領先指標續揚

國發會昨（29）日發布8月景氣燈號續亮紅燈，為連九紅，細看8月領先指標及同時指標均續呈上升，顯示國內經濟維持穩健成長。

國發會經濟發展處長陳美菊指出，領先指標不含趨勢指數為104.41，較前一個月升0.51%；景氣領先指標連13月上升，累計上升6.06%。七個構成項目經去除長期趨勢後，五項較前一個月上升，分別為：外銷訂單動向指數、股價指數、實質半導體設備進口值、製造業營業氣候測驗點、建築物開工樓地板面積；其餘兩項較前一個月下滑，分別為：工業及服務業受僱員工淨進入率、實質貨幣總計數M1B。

陳美菊分析，表現特別強勁的是8月外銷訂單衝到1,029.6億美元，創歷年單月新高，年增71.4%，價量齊揚，9月外銷訂單預估仍會破千億美元。此外，實質半導體設備進口值強勢成長，代表半導體產能持續擴增。

另外，8月同時指標不含趨勢指數為106.47，較前一個月上升0.36%；呈連11月上升，累計上升6.22%。

在同時指標七個構成項目經去除長期趨勢後，四項較上月上升，分別為：批發、零售及餐飲業營業額、製造業銷售量指數、工業生產指數、工業及服務業加班工時；三項較前一個月下滑，分別為：實質機械及電機設備進口值、實質海關出口值、電力（企業）總用電量。

其中批發業表現強勁，受惠AI需求，批發業8月營業額達1兆8,501億元，創歷年單月新高，年增65.4%，創歷年單月最高增幅。