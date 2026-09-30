三外資券商加碼投資台灣

台廠加碼赴美投資，經濟部投審會昨（29）日通過廣達電腦、緯創資通、英業達三家公司增資美國案，三家合計約12.3億美元（約新台幣392億元）；另在台股市值躋身全球第四後，外資看好台股發展，摩根士丹利（大摩）、摩根大通（小摩）、美林證券合計加碼台灣約新台幣139億元。

經濟部投審會昨日通過五件僑外投資案，合計約新台幣233.4億元；另通過五件對外投資案，合計約35.2億美元。

僑外投資方面，大摩以新台幣64.4億元、小摩以新台幣約43億元、美林以新台幣32億元，合計約139億元，皆是增資台灣子公司、從事經營證券商及期貨商業務。

另也通過日商LOPIA以新台幣49.9億元增資台灣樂比亞公司，經營超市業務；以及英商STONEPEAK FORMOSA 4-3 HOLDINGS COMPANY LIMITED以新台幣44.1億元，增資海盛國際投資，用於海盛離岸風電專案開發。

對外投資方面，廣達以約9.7億美元、緯創資通以1.5億美元、英業達以1.1億美元增資美國，合計約12.3億美元。

另外，英業達也同步以約1.8億美元增資泰國， 從事筆電及伺服器主機板之組裝業務。

投審會也通過南亞科技以21億美元投資英屬維京群島NANYA TECHNOLOGY INTERNATIONAL, LTD.，從事一般投資業務，主要投資於低風險金融商品，以降低外匯避險成本。