景氣好熱！連亮9個紅燈 國發會估9月燈號繼續紅通通

國發會昨（29）日發布8月景氣對策信號，亮出代表景氣熱絡的「紅燈」，呈連九紅，綜合判斷分數為41分，與前一個月持平。由於AI熱潮持續支撐經濟成長動能，國發會預估9月燈號可望繼續紅通通，將寫下史上最長的連十紅紀錄。

景氣燈號截至今年8月已連亮九顆紅燈，追平新冠疫後復甦期、即2021年2月至10月的連九紅紀錄，若9月順利再亮紅燈，就是1984年以來「最長紅」。

國發會經濟發展處長陳美菊表示，隨AI與雲端產業提高資本支出，伺服器新品與自研晶片量產，加上部分傳統產業受惠AI外溢效果並進入出貨旺季，將維繫出口成長動能。

投資方面，國內半導體供應鏈持續投資高階製程與先進封裝產能，相關供應鏈亦積極擴廠，加上政府推動AI新十大建設，並加速中小微企業轉型升級，可望增添民間投資成長動能。

消費方面，國內就業市場穩定、企業獲利良好，有助提高調薪及股利發放意願，加上股市維持高檔之財富效果，將持續挹注民間消費成長。

8月九項構成指標燈號

陳美菊表示，AI動能強勁，照此趨勢發展，預估9月景氣燈號將會再亮「紅燈」，惟分數會有一些小波動。

觀察景氣燈號九項構成項目，其中貨幣總計數M1B變動率，9月可能受到股市日均成交額下滑影響而走弱，因此綜合判斷分數可能出現波動，不過整體景氣燈號應可維持紅燈。

國發會指出，美伊停戰協議進展、美國關稅措施變化、主要經濟體貨幣政策走向等不確定因素，仍須密切留意。

外界關切近期市場出現AI減速論，以及美債殖利率走揚，是否影響台灣AI動能？陳美菊表示，美債殖利率走高可能影響美國內需，但全球雲端服務供應商（CSP）資本支出明年達1.3兆美元，仍呈持續成長，對台灣出口是正面因素。

陳美菊表示，近期市場雖然浮現對AI資安等疑慮，業者仍持續加碼投資，目前看來沒有減少跡象。