富崴控台電光天化日強搶風機 台電回嗆：風機是我的

台電離岸風電二期工程第2支風機今天始終沒有裝上去，中秋節連假期，還跟承包商富崴公司爭搶風機而吵起架來。富崴指控台電光天化日搶走風機，台電則風機所有權已屬台電，富崴竟違法把風機抵押給其母公司森威能源，中秋節還阻止台電出海去裝風機。

台電離岸二期計畫陸域、海事工程包括31座水下基礎、3條輸出海纜及34條陣列海纜均已全數完工，風機部分尚有30座待安裝。台電離岸二期工程原本是由富崴能源承包，但富崴母公司森崴能源已破產下市，台電日前與富崴解約，改與Vestas簽約完成剩餘工程。

富崴29日發布新聞稿，指控台電不僅扣留106億元的血汗錢不還，還目無法紀，蓄意趁中秋節連續假期，光天化日之下調動船機強行將風機運走、據為已有，此舉與外人硬闖民宅、公然強奪私人財產的行徑何異？

台電也針對「工程款從未拖欠支付」、「現場施工遭阻撓」及「風機遭設定抵押權」三項做出回應。台電說明，款項均依法支付，從未拖欠，目前已支出富崴公司9成以上（設備部分：9成、安裝部分：9.5成）工程款。

另針對富崴提出調解，經過工程會決議採取監督付款，台電也遵照決議辦理，從未拖延。剩餘1成保留款的支付與返還，皆依合約規範及工程里程碑辦理，非台電可自由裁量。

台電指出，對富崴均已依契約支付款項，卻屢屢傳出下包商沒有拿到富崴支付的款項，台電提醒富崴需遵照契約行事，但部分下包商仍傳出沒拿到錢，令人不解。

針對風機所有權，台電說明，在富崴請求下，已接管原屬富崴與Vestas的風機安裝契約，台電8月24日行文富崴接管風機所有權及後續安裝工作，並於8月26日、28日在公證人現場見證下，前往現場點交，風機所有權已屬台電所有。

但富崴在台電不知情的情況下，將風機設定動產抵押權給其母公司森崴能源，以擔保母公司借給富崴60多億元的債務，此部分富崴應清楚說明。台電強調，風機所有權屬台電所有，富崴無權針對他人之財產設定抵押權。

台電表示，富崴經營不善，Vestas下包商失去信心，甚至終止分包合約。富崴公司6月3日與6月27日兩度主動請求台電協助，台電為確保工程順利完工才依法介入協調，皆有紀錄佐證。

台電強調，一心希望工程儘速完工，站在協助承包商立場介入協調，包括接管風機安裝工程及後續海事工程整備工作。但富崴卻出現阻撓動作，包括在中秋連假期間要求MWS第三方單位不准核發海事工程所須核准證書(Certificate of Approval，COA)，經台電緊急申請補發，造成出海時程從原訂9月25日延後至9月28日。