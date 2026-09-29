經部通過廣達、緯創、英業達等案增資美國、以及英商投資我國離岸風電

經濟部投審會今日通過廣達（2382）電腦9.7億美元、緯創（3231）資通以1.5億美元、英業達（2356）以1.1億美元等三案增資美國，從事AI伺服器組裝加工及印刷電路板生產業務。另外，通過南亞科（2408）以21億美元投資英屬維京群島NANYA TECHNOLOGY INTERNATIONAL, LTD.，投資於低風險金融商品，以降低外匯避險成本。

經濟部投審會今日通過五件僑外投資案、共新台幣233億4,170萬元；以及五件對外投資案，共35億2,030萬美元。

在僑外投資方面，經濟部通過日商LOPIA CO.,LTD.以新台幣49億9,000萬元，增資台灣樂比亞公司，經營超級市場業業務。

經濟部通過美商J.P.MORGAN INTERNATIONAL FINANCE LIMITED以新台幣43億170萬元，增資摩根大通證券；美商美林國際（MERRILL LYNCH INTERNATIONAL, LLC）以新台幣32億元，增資美林證券；以及英商摩根士丹利（MORGAN STANLEY& CO. INTERNATIONAL PLC）以新台幣64億4,000萬元，增資台灣摩根士丹利證券等三案，皆來台投資從事經營證券商及期貨商業務。

此外，經濟部通過英商STONEPEAK FORMOSA 4-3 HOLDINGS COMPANY LIMITED以新台幣44億1,000萬元，增資海盛國際投資，用於海盛離岸風電專案開發，包含水下基礎建設探勘、設備採購及工程設計。

在對外投資方面，經濟部核准五案。第一案是南亞科技以21億美元投資英屬維京群島NANYA TECHNOLOGY INTERNATIONAL, LTD.，從事一般投資業務，主要投資於低風險金融商品，以降低外匯避險成本。

第二案是廣達電腦以9億7,300萬美元對外增資美國QUANTA MANUFACTURING INCORPORATION，轉投資美國QUANTA MANUFACTURING NASHVILLE LLC，從事電腦及周邊設備之組裝加工及AI伺服器組裝加工業務。

第三案通過緯創資通以1億5,000萬美元增資美國WISLAB EMS CORPORATION，從事印刷電路板組裝生產業務。

第四案是通過英業達以1億1,000萬美元增資美國英業達控股（北美）有限公司［INVENTEC HOLDING（NORTH AMERICA）CORPORATION］，再轉增資美國INVENTEC（USA）CORP.，從事伺服器產品組裝業務。第五案通過英業達以1億8,730萬元增資泰國INVENTEC ELECTRONICS（THAILAND） CO., LTD.，從事筆電及伺服器主機板之組裝業務。