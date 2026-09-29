連九紅！景氣燈號8月再亮「紅燈」分數41分 預計9月將繼續紅通通

國發會今日發布8月景氣對策信號綜合判斷分數為41分，與上月持平，燈號續呈紅燈，9項構成項目燈號均維持不變；另領先及同時指標均續呈上升，顯示國內經濟維持穩健成長。

截至目前止，代表景氣熱絡「紅燈」已呈連九紅，拉平了新冠疫情之後2021年2月至10月連續九個月紅燈。若9月景氣對策信號再續亮「紅燈」，呈連10紅，將創下1984年以來最長紅燈。

國發會表示，展望未來，隨AI與雲端產業提高資本支出，伺服器新品與自研晶片量產，加上部分傳統產業受惠AI外溢效果並進入出貨旺季，將維繫出口成長動能；投資方面，國內半導體供應鏈持續投資高階製程與先進封裝產能，相關供應鏈亦積極擴廠，以及政府推動AI新十大建設，並加速中小微企業轉型升級，可望增添民間投資成長動能。

國發會指出，消費方面，國內就業市場穩定、企業獲利良好，有助提高調薪及股利發放意願，加上股市維持高檔之財富效果，將持續挹注民間消費成長。惟美伊停戰協議進展、美國關稅措施變化、主要經濟體貨幣政策走向等不確定因素，仍須密切留意。