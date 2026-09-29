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南科2026上半年營業額達1兆7,739億元、年增28.57%

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
國科會科學園區2026年上半年營運記者會合照。左起：國科會產學園區處處長林德生、國科會南科管理局局長鄭秀絨、國科會副主委蘇振綱、國科會主委吳誠文、國科會竹科管理局局長胡世民、國科會中科管理局局長許茂新。南科管理局／提供
國科會科學園區2026年上半年營運記者會合照。左起：國科會產學園區處處長林德生、國科會南科管理局局長鄭秀絨、國科會副主委蘇振綱、國科會主委吳誠文、國科會竹科管理局局長胡世民、國科會中科管理局局長許茂新。南科管理局／提供

南科2026年上半年營運表現卓越，營業額達1兆7,739.08億元，較2025年同期大幅成長28.57%。受惠於全球AI熱潮蓬勃發展及積體電路產業的領航帶動，南科展現穩健擴張動能，更加鞏固全球高科技供應鏈核心地位。

南科六大產業2026年上半年營業額皆較2025年同期成長；積體電路產業因高效能運算（HPC）與人工智慧（AI）應用的強勁需求，成長30.22%，營業額達1兆5,609.87億元。受惠全球AI應用需求強勁，電腦及周邊產業，成長40.6%；精密機械產業，成長44.87%；通訊產業，成長19.86%。生物技術產業隨著醫療器材產業逐步開拓國際市場，營業額達81.49億元，成長15.91%。

此外，2026年上半年南科進出口表現同樣強勁，出口額受惠於AI應用相關產品的出口暢旺，達4,985.41億元。進口額因園區大廠擴廠帶動設備、原物料及先進製程需求激增，達4,656.03億元。

南科2026年上半年就業人數創歷史新高，達100,822人。新引進14家廠商，投資額549.22億元，新投資廠商包括矽品（半導體晶片封裝及測試）、方略（FoS應用技術服務）、和淞（生產氣體供應系統）、兆聯（6944）（超重力碳鎖器與碳中和超效降導除氟劑）及筑波（非侵入式高解析淺層器官細胞病變檢測等系統）等。

於2026年6月舉行「屏科半導體供應鏈專區聯合動土典禮」，宣告半導體產業聚落正式進駐屏東，台積電（2330）及7家供應鏈廠商打造「半導體供應鏈專區」，象徵屏東邁向全球尖端科技新核心的全新里程碑。

南科於2025年12月成立「沙崙生態科學園區生態保育協作平台」，聽取各方保育團體及專家學者意見，迄今已召開15次會議，並擬定生態保育策略，包含生態給付、棲地營造及異地補償等，正面積極回應民眾對於園區開發及生態保育議題之期許。

展望2026年下半年，為維持我國半導體國際領先地位，南科將持續完備大南方半導體S廊帶，強化區域經濟韌性，如期如質推動新設／擴建園區開發，有效推升大南方各縣市區域經濟創新轉型，中央與地方協力打造共榮共享生活圈。

南科 積體電路

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