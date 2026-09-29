追平最長連九紅紀錄 國發會發布8月景氣燈號再亮紅燈

國發會發布8月景氣燈號，亮出連續第九顆代表熱絡的紅燈，追平史上最長紀錄，綜合判斷分數則與上月持平為41分，國發會經濟發展處處長陳美菊表示，國內經濟維持穩健成長，對於亮出第十顆紅燈是審慎樂觀，但分數可能會有微幅波動。

陳美菊表示，本月9項構成項目燈號均維持不變，其中出口表現最佳，批發、零售與餐飲也創歷年同月新高，廠商對於未來半年看好比例也增加。前一次連九紅出現在2021年2月至10月，她也說，觀察中秋假期間內需持續暢旺，分數可能會有變動的是貨幣總計數M1B，但再亮紅燈應該是沒什麼問題。

陳美菊表示，本月領先指標連續13個月上升，累計升幅6.06%，外銷訂單動向指數受到AI出口帶動，半導體廠商也持續在台灣擴充產能，而同時指標則是連續11個月上升，累計升幅6.22%，主要因為AI應用持續發酵，消費性電子產品備貨需求，加上零售、餐飲受到中元、暑假帶動，內需相當活絡。

至於相對辛苦的傳統產業，陳美菊說，與AI相關的傳產已經起來了，而第四季是傳產的傳統旺季，還需要持續觀察。

展望未來，陳美菊表示，隨AI與雲端產業提高資本支出，伺服器新品與自研晶片量產，加上部分傳統產業受惠AI外溢效果並進入出貨旺季，將維繫出口成長動能；投資方面，國內半導體供應鏈持續投資高階製程與先進封裝產能，相關供應鏈亦積極擴廠，以及政府推動AI新十大建設，並加速中小微企業轉型升級，可望增添民間投資成長動能。

至於消費方面，陳美菊指出，國內就業市場穩定、企業獲利良好，有助提高調薪及股利發放意願，加上股市維持高檔之財富效果，將持續挹注民間消費成長。惟美伊停戰協議進展、美國關稅措施變化、主要經濟體貨幣政策走向等不確定因素，仍須密切留意。