資產持續累積、退休準備不中斷！中國信託銀行信託資產移轉服務，接軌安心未來

超高齡社會來臨，愈來愈多人意識到退休不只是存下一筆錢，更要思考資產未來如何持續管理，並依照不同人生階段的需求給付。中國信託商業銀行（簡稱中信銀行）建議透過信託資產移轉服務，讓客戶長期持有的基金部位免贖回即可銜接個人信託專戶，再結合專業顧問與數位管理，讓多年累積的資產持續運作，提早為退休生活做好安排。

中信銀行推出信託資產移轉服務，讓客戶既有投資資產得以更順暢地銜接信託規劃。 圖／中國信託銀行 提供

你準備好退休了嗎？看著基金、存款逐步累積，多數人盤點退休準備時，第一個問題往往是「錢夠不夠」；但當國人愈來愈長壽，退休後的人生持續拉長，退休財務規劃也不能只停留在「累積多少資產」，如何讓這份資產在未來數十年間持續管理、按照需要使用，正成為當前新課題。

平均餘命增長，信託規劃也要向前延伸

隨著資產逐步累積，如何讓退休準備真正發揮作用？當前從高齡安養、失智照護到財富傳承，信託已成為家庭財務規劃的重要工具。然而隨著生活型態改變，信託規劃也必須進一步往前延伸，尤其對仍在職場打拚的民眾而言，基金、存款等資產可能經年累月逐步累積，如何讓既有資產不必中斷或重新配置，就能提前納入退休、醫療與家庭照顧，也成為需要持續深化的下一步。

中信銀行推出信託資產移轉服務，讓客戶既有投資資產得以更順暢地銜接信託規劃。過去客戶長期持有基金，若希望納入信託安排，往往需先贖回基金並轉為現金後才能交付信託，不但程序繁瑣，也可能影響原有投資部位。透過信託資產移轉服務，符合條件的基金部位可直接移轉至安養信託、子女保障信託等個人信託財產專戶，免除贖回再申購流程，使客戶在不中斷資產累積的情況下，即能完成信託規劃，兼顧資產管理效率與傳承需求。

退休資產怎麼用？提前布局生活、醫療與照護支出

中信銀行指出，信託資產移轉服務看似只是省去基金贖回再交付的流程，背後更重要的是降低信託規劃的進入門檻。「客戶不必等到退休、照護等需求真正發生才開始安排，而能在資產累積階段，就先決定未來這筆錢如何管理與使用。」

隨著資產進入信託後，如何依照不同人生需求持續給付？中信銀行理財顧問可依據客戶的資產來源、信託目的、受益人及資金需求，協助規劃專款專用、定期給付或憑單據給付等機制。例如退休後每月固定給付生活費，或依醫療、照護需求支付相關費用，也能安排子女教育、父母照顧等多元用途，讓長期累積的資產得以支付未來不同人生階段的需求。

信託不只是「把錢保管起來」，更進一步把未來的生活需求轉為具體的資金安排，讓這筆錢未來繼續照顧自己與家人。

從專業人才到數位管理，信託服務全面升級

從前期規劃、簽約到後續管理，信託往往橫跨不同人生階段，服務需求也會隨之改變，為強化長期服務能力，中信銀行持續投入專業人才培育與數位服務。目前擁有584位高齡金融規劃顧問師、341位家族信託規劃顧問師、558位CFP®國際認證高級理財規劃顧問，以及657位RFA退休理財規劃顧問，將信託、退休及整體財務規劃等專業落實至全台第一線服務據點，協助客戶做好不同人生階段所需的資產規劃。

另一方面，隨著信託服務具有長期管理特性，為提升客戶於信託存續期間的服務便利性，中信銀行也持續擴大數位服務範圍。客戶可透過網路銀行及行動銀行APP掌握信託資產狀況，線上申請信託財產領回、費用單據給付及接收帳務數位通知；近年更進一步開放個人信託基本資料異動，並可依實際需求申請調整定期給付頻率與金額，降低往返分行辦理的需求。

對一項可能橫跨數十年的金融服務而言，數位化帶來的不只是操作便利，更重要的是提高後續管理的彈性。從前端專業顧問規劃，到後端數位工具協助管理，中信銀行逐步建構起涵蓋規劃、執行與後續調整的服務模式，讓信託能隨著客戶人生與需求變化持續運作。

全旅程信託服務，陪伴人生每一階段的財務選擇

當人生愈來愈長，財富管理的挑戰也隨之改變，投資、退休、資產管理、家庭照顧與傳承無法切割，可能在不同階段交錯發生。金融服務不能只解決當下的資金需求，更需要有能力陪伴客戶面對未來的變化。

中信銀行以「信託規劃前、中、後」全旅程服務模式打造信託生態圈，從前端需求與資產盤點、中段信託架構與給付安排，到後續資產管理及數位服務，將不同階段所需的專業整合在同一套服務架構中。信託資產移轉服務更是打通信託規劃的入口，協助客戶多年累積的基金資產不必重新開始，就能輕鬆銜接後續信託安排。

從累積財富到思考未來如何管理、運用與延續，中信銀行持續延伸金融服務的深度。面對長壽時代，每個家庭的需求與答案或許不同，但都需要及早準備，中信銀行期望以完整的信託服務、專業人才與數位能力，陪伴客戶走過不同人生階段，成為國人規劃退休與家庭財務時最值得信賴的金融夥伴。

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