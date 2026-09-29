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9月消費者信心創一年半高點 學者：這件事是年底經濟最大變數

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布9月消費者信心指數(CCI)總指數68.77點，受到台股近期上漲，民眾對投資台股信心增加最多。圖／中央大學台灣經濟發展研究中心提供
中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布9月消費者信心指數(CCI)總指數68.77點，受到台股近期上漲，民眾對投資台股信心增加最多。圖／中央大學台灣經濟發展研究中心提供

中央大學台灣經濟發展研究中心調查發布9月消費者信心指數(CCI)總指數為68.77點，較上月顯著上升3.76點，總指數創一年半新高，回到去年4月對等關稅前水準，顯示對等關稅對信心面影響慢慢淡化。不過中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任示警，近期美國聯準會升息，美債殖利率大幅上升，借貸成本提高，是否削弱美國AI投資，影響台灣出口及經濟成長，值得觀察。

9月消費者信心指數調查的六項分項指標全數上升，其中上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，9月調查35.42點，較上月大幅上升7.7點。上升幅度第二的指標為「未來半年國內經濟景氣」調查87.02點，較上月上升5.82點。「未來半年家庭經濟狀況」上升幅度第三，9月調查82.64點，較上月上升4.52點。

吳大任指出，此次調查六項指標全數上升，總指數也顯著上升，創去年4月以來新高，去年4月剛好是對 等關稅宣布初期，從此指數上下震盪，9月終於回到對等關稅前水準，而且不只總指數上升，各項指標都創一年多高點，顯示對等關稅對信心面影響已慢慢淡化。

吳大任強調，此次投資台股信心指標創去年11月以來、11個月最高，由於台股從6月下跌後，近期已回到48000點，民眾對投資台股信心大增，是貢獻總指數上升主要原因；民眾可能因股價回升有獲利，也帶動對未來家庭經濟、未來景氣看法轉向樂觀，因此對家庭經濟看法創去年5月以來新高，對經濟景氣看法也創一年七個月最高。

股市信心回升，房市也明顯回溫。中央大學與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標為98.84點，暴增8.81點，為統計以來的次高增點，且指數創1年半新高。吳大任指出，指數98.84點已慢慢接近100點，之前都是90以下，現一次反彈近9點，離悲觀、樂觀轉折只剩一點多，應與17日央行理監事維持利率不變，並且對房地產及建商買地政策鬆綁有關。

不過吳大任指出，此次「未來半年購買耐久性財貨」因包含房地產，過去多與房地產信心指標同步，但9月房地產信心指標大增，「未來半年購買耐久性財貨」僅小幅上升0.64點，有脫鉤跡象，因為耐久性財貨不只房地產，還包括購買3C產品如手機、電腦，但記憶體價格大漲，有可能導致民眾延後購買時機，因此相關指標只小幅度上升。

對於此波樂觀氣氛能否延續到年底?吳大任認為要看美國經濟變化。他說，台灣成長主要是美國AI採購，變數有二，一是通膨是否延續，如果持續時間拉長影響到經濟可能性就會愈來愈大；其次，美國聯準會近期升息，美債殖利率又持續上升，企業借貸成本上升，AI產業因現金流由正轉負，如果要繼續大投資，只能舉債，當殖利率上升又升息，是否影響繼續投資，對台灣未來出口及經濟成長產生一定影響。

消費者 對等關稅

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