快訊

周玉蔻爆晶華滾床案仍要關 高院輕判9月理由曝：一審偏離量刑行情

亞運克拉術／施劉俐伶0：5落敗獲銀牌 中華隊2銀1銅收尾

72歲皇冠雜誌熄燈！台灣最長壽的文學雜誌之一 12月出版最後1期

聽新聞
0:00 / 0:00

美國好市多拿58.5億關稅退款 宣布商品大降價 台灣將跟進？官方回應了

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
美國好市多（Costco）拿到大筆關稅退款後，選擇把錢投入降價，第4季取得的退款本金與利息合計1.84億美元（約新台幣58.5億元）。美聯社
美國好市多（Costco）拿到大筆關稅退款後，選擇把錢投入降價，第4季取得的退款本金與利息合計1.84億美元（約新台幣58.5億元）。美聯社

美國好市多（Costco）拿到大筆關稅退款後，選擇把錢投入降價，第4季取得的退款本金與利息合計1.84億美元（約新台幣58.5億元），生鮮、肉品、飲料以及家具、五金等商品都成為降價對象。美國市場降價動作也引發台灣會員關注，台灣好市多是否可能跟進？對此，台灣好市多回應，關稅影響依不同區域及商品而異，將綜合考量各項因素，持續透過全球採購規模優勢，提供具競爭力的商品與價格。

根據好市多財報電話會議揭露，美國好市多第4季取得1.84億美元與關稅相關的退款及利息，其中關稅退款本金約1.74億美元，另外約1,000萬美元為利息。好市多收到這筆資金後，並未全數留在公司，而是將大部分重新投入商品價格，藉由降價提高會員獲得的價值。

此次降價並非集中在少數商品，而是橫跨會員採購頻率較高的多項品類，包括蔬果、肉類及飲料等食品，也延伸至家具家飾、五金工具等非食品商品。部分非食品商品先前受到關稅影響較明顯，因此也成為此次價格調整的品項。

值得注意的是，好市多目前拿到的退款還不是全部。財務長米勒奇普（Gary Millerchip）透露，第4季取得的1.84億美元，略高於公司預估關稅退款總額的三分之一，意味後續仍有退款可望陸續到位；好市多也表明，未來取得的相關資金，大部分仍會用於增加會員價值。

好市多執行長瓦克里斯（Ron Vachris）也在財報電話會議談到關稅對商品供應的影響。先前關稅成本上升期間，公司曾調整賣場商品組合，部分品項退出銷售、再尋找其他商品替代，影響在前兩季較為明顯，第3季後已逐漸減輕。

美國好市多拿關稅退款降價，台灣市場是否有機會跟進也受到關注。台灣好市多表示，好市多持續致力於在商品售價與品質上，為會員提供最大的價值。

至於是否會比照美國市場啟動相關降價措施，台灣好市多並未正面表示跟進。台灣好市多指出，關稅相關影響因各區域及商品而有所不同，也將綜合考量各項因素，持續發揮全球採購規模的優勢，提供會員具競爭力的商品與價格。

關稅 好市多 商品

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美中公布降關稅清單 各優惠300億美元商品

中美公布「300億對300億」對等降稅框架

中國降美農產品關稅排除黃豆 分析：保留交涉籌碼

300億對300億 分析：美中經貿關係短期內不再大起大落

相關新聞

美國好市多拿58.5億關稅退款 宣布商品大降價 台灣將跟進？官方回應了

美國好市多（Costco）拿到大筆關稅退款後，選擇把錢投入降價，第4季取得的退款本金與利息合計1.84億美元（約新台幣58.5億元），生鮮、肉品、飲料以及家具、五金等商品都成為降價對象。美國市場降價動作也引發台灣會員關注，台灣好市多是否可能跟進？對此，台灣好市多回應，關稅影響依不同區域及商品而異，將綜合考量各項因素，持續透過全球採購規模優勢，提供具競爭力的商品與價格。

普發現金1萬元預算案已送立院 卓榮泰盼盡速審議通過

立法院新會期29日開議，邀請行政院長卓榮泰前往進行施政報告。他表示，為讓全民共享AI紅利，2027年度中央政府總預算案審慎納編所有重大政策及施政計畫後，在兼顧國家財政、無須額外舉債且不排擠既定施政的原則下，編列2,357億元，於明年全民每人發放現金1萬元。

藍營喊話要「普發2萬」 卓榮泰最新回應出爐了

立法院今（29）日進行施政報告並備詢，行政院長卓榮泰上午受訪時，被問及國民黨團總召傅崐萁喊話「普發2萬元」是否有機會，卓榮泰表示，「我們自己的努力，我們自己可以來分配，但是這一代的債務，絕對不能留給下一代。」

福利與薪資綁定 讓雇主不願加薪

主計總處發布的去年勞動薪酬顯示，雇主負擔的勞保、勞退等支出，占整體員工薪酬占比為百分之十三點九，十幾年來幾乎沒有變化，顯示雇主相關負擔比重並未增加。既然雇主負擔比率持平，為何勞工實質加薪也不明顯？

獎金分紅推高薪水 K型經濟背後藏烏雲

ＡＩ帶動台灣薪資成長，主計總處九月中發布的去年勞動報酬統計顯示，去年因ＡＩ紅利，全體受僱員工全年薪資報酬每人平均達七十六點一萬元，較前一年大增近三萬元。不過，其中非經常性薪資占比來到百分之廿一點一的新高，屬於固定收入的經常性薪資占比則降到百分之六十五點一，創廿九年有數據以來最低，十年來降低三個百分點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。