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國際技能競賽台摘3金3銀 賴總統賀電肯定

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部舉辦2026第48屆國際技能競賽台灣技能英雄凱旋歸國接機活動，部長洪申翰親赴桃園機場接機。圖／勞動部提供
勞動部舉辦2026第48屆國際技能競賽台灣技能英雄凱旋歸國接機活動，部長洪申翰親赴桃園機場接機。圖／勞動部提供

第48屆國際技能競賽（WorldSkills Competition）27日在中國上海圓滿落幕，我國有53位國手參加47項職類。經過數日激烈較勁，我國國手以紮實的技術全力以赴，一舉奪下3金3銀7銅30優勝，團隊總成績在68個參賽國中名列第3，展現台灣青年技能人才的專業實力。

台灣國手在國際賽場上的亮眼表現，也獲得賴清德總統的肯定與祝賀。

賴總統特別致賀電，向此屆國手致上祝賀，肯定選手們以堅持不懈的精神與精湛技藝，為國家爭光，並透過國際競賽向世界展現台灣長期投入技能教育與技能人才培育所累積的專業實力；此外，也向所有裁判、裁判長、教練及培訓團隊表達肯定與鼓勵，期許技能人才持續在各專業領域發光發熱。

台灣代表團28日返抵國門，勞動部特別舉辦2026第48屆國際技能競賽台灣技能英雄凱旋歸國接機活動，部長洪申翰親赴桃園機場接機，向選手們表達慰勞與肯定，感謝國手們在國際賽場全力以赴，讓世界看見台灣青年技能人才的專業與實力。

洪申翰特別感謝代表團守護國手及台灣尊嚴，並讚賞國手展現高超技術拚搏，此次國際技能競賽不只是技術實力的較量，也是青年選手拓展國際視野、與世界技能人才交流的重要機會。

洪申翰認為，每位國手從訓練到參賽所付出的時間與心力，都值得肯定與鼓勵，不論國手成績如何，勞動部會繼續協助國手們在各自領域發光發熱，為社會及產業做出更大貢獻。

此屆我國代表團最終獲得3金3銀7銅30優勝，為表彰國手及培訓團隊的卓越貢獻，勞動部將於10月12日在台北萬豪酒店舉行頒獎典禮，依技能競賽實施及獎勵辦法規定，發給每人新台幣10至120萬元不等的獎金，其培訓團隊也將獲得最高60萬元獎金。

國際技能競賽 賴總統 國手

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