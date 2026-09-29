普發現金1萬元預算案已送立院 卓榮泰盼盡速審議通過

立法院新會期29日開議，邀請行政院長卓榮泰前往進行施政報告。他表示，為讓全民共享AI紅利，2027年度中央政府總預算案審慎納編所有重大政策及施政計畫後，在兼顧國家財政、無須額外舉債且不排擠既定施政的原則下，編列2,357億元，於明年全民每人發放現金1萬元。

他提到，依最新審議結果，明年最低工資將再調升，達到月薪3萬900元，時薪205元，此為政府連續11年調升最低工資，月薪總調幅逾54%；時薪總調幅逾70%。軍公教人員待遇，自今年7月1日起，專業加給及主管職務加給定額調增2,000元，明年通案調增待遇4%，已納編相關預算

卓榮泰指出，因應少子化及高齡化，勞健保財務負擔急遽升高情勢，明年編列預算撥補勞保基金1,300億元、健保基金600億元，以穩定基金財務。另政院所提「勞工保險條例」修正草案，明定政府最終支付責任，今年1月公布施行。

賴清德總統就職兩週年宣示「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，政院從五大面向提出18項措施，建構全方位家庭支持體系，編列3,730億元，預計明年全面實施。其中，扶養未成年子女免稅額提高50%，已修正通過，明年起報稅可適用。

在「安心生養」方面，新增0到18歲成長津貼，每人每月5,000元，6至未滿18歲者其中2,500元由國家存入「兒少成長津貼專戶」，作為孩子成年的第一桶金。在「強化托育」方面，政府續推「0到6歲國家一起養2.0」，育兒津貼與成長津貼可同時領取。

在「教育加碼」方面，落實12年國教免學費、大專校院學雜費補助及校內住宿補貼，新增「學貸利息降1%，寬限期延長至2年」。在「友善職場」方面，勞工婚假、陪產檢及陪產假皆延長至14天，產假由8週延長為12週。育嬰假升級為「育兒假」，另放寬滿7歲前，若雙親皆領滿6個月留停津貼，均可延長3個月。

在「居住減壓」方面，逐步擴大婚育宅比率由20%提高至40%，讓0到6歲育兒家庭能安心久住，租期最長12年。去年中央已釋出1,022戶婚育宅，推估至2028年全國將再釋出約1萬戶。

卓榮泰表示，政院已將「2027年度中央政府總預算案」送請政院審議，明年度中央政府總預算編列歲入與歲出同為3兆9,266億元，達成歲入歲出平衡，實質無舉債，並創精省以來累計債務餘額比率的新低紀錄。特別是，明年度社會福利預算達1兆3,438億元，較今年度總預算案大幅擴增34.4%，落實對國民全方位照顧。

他說，中東情勢推升能源價格，國營事業、交通運價、農業支出等，皆配合政府政策，實施凍漲、緩漲及補貼，以穩定經濟與民生。政院已提出2026年度中央政府總預算追加預算案，持續穩定民生物價，並納入調增軍公教人員專業加給及主管職務加給、八項社福津貼增撥等內容，懇請立院支持。

卓榮泰呼籲，朝野和解共生是讓台灣大步向前邁進的動力，期許兩院，遵循憲法權力分立及財政紀律的秩序下，共同推動各項福國利民施政。他懇請朝野各黨團能以人民為重、以國家為念，儘速完成明年度中央政府總預算案的審議，以及通過各項攸關人民福祉與國家安全的法案，團結合作。