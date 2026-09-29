台灣併購與私募股權協會 10月7日舉辦2026私募股權論壇

台灣併購與私募股權協會將於10月7日（周三）舉辦2026私募股權論壇，2026年以「傳承與成長並行：PE Fund、台灣優質產業與家族辦公室的長期共榮之路」為主題，邀集企業、私募股權基金、家族辦公室及資產管理等市場參與者，從企業轉型、資本市場與長期資產配置等不同角度，探討資本如何更深入連結產業，協助台灣企業面對傳承、轉型與全球布局等重要課題。金管會副主委陳彥良將蒞臨致辭並分享政策與市場發展觀察。

過去一年，全球產業歷經關稅政策、地緣政治風險與供應鏈重組等多重考驗，私募股權市場在募資環境與投資策略上也面臨新的挑戰。對台灣企業而言，除了尋求資金挹注，更重要的是如何善用外部資本所帶來的產業經驗、專業能力、人才與跨境網絡，將資本轉化為推動企業轉型升級及拓展國際市場的實質動能。

隨著台灣推動「亞洲資產管理中心」，資產管理、家族財富與產業投資之間的連結也逐漸受到市場重視。對重視跨世代傳承與長期資產配置的家族辦公室而言，如何透過 PE Fund 參與優質企業的成長，並進一步串聯產業與國際資源，亦成為值得關注的新合作方向。本次論壇將從企業、PE Fund 與 Family Office 三方視角出發，探討資本如何與產業更深度連結，以及台灣如何透過多元資本與產業資源的整合，創造企業傳承與成長並行的新可能。

一、2026 台灣私募股權基金市場回顧與展望

勤業眾信聯合會計師事務所策略、風險與交易服務營運長潘家涓從全球政經環境與台灣市場發展出發，分析當前私募股權市場的資金環境與投資策略變化，並進一步探討「亞洲資產管理中心」政策下，台灣如何串聯長期資本與優質企業，以及家族辦公室、金融機構與企業資本可能帶來的新資金與合作模式。

二、企業轉型實戰：從經營者走向價值創造者

李長榮集團總裁李謀偉以企業轉型經驗為核心，分享傳統優質產業在面對成長瓶頸，以及家族企業進入轉型與傳承階段時，如何重新思考成長策略。演講將聚焦企業如何引進外部資源、重新聚焦核心競爭力，並進一步拓展海外市場、推動企業全球化發展。

三、PE Fund × 優質企業 × Family Office：從資本合作走向長期夥伴

壓軸圓桌論壇「傳承與成長並行：PE Fund、台灣優質產業與家族辦公室的長期共榮之路」，由理律法律事務所合夥律師李耀中主持，邀請 EQT 霸菱亞洲投資基金合夥人暨董事總經理李承宗、李長榮集團新事業部董事總經理林群倫、中華開發資本總經理南怡君，以及台灣董事學會發起人暨常務理事蔡鴻青與談。

從產業升級、企業傳承與全球布局出發，討論台灣企業如何善用外部資本所帶來的產業經驗、專業能力與跨境資源，轉化為企業轉型與國際市場拓展的成長動能；同時探討 PE Fund 與家族辦公室如何攜手找到與優質企業的合作切入點，讓資本不只是資金提供者，更能串聯產業、人才與國際資源，形成更具長期性的合作關係。