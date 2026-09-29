快訊

網紅志祺七七驚人家世曝光！父親竟是半導體大廠創辦人 身家破10億

中秋連假塞爆挨轟 陳世凱：返台途中我掌握狀況都沒睡

iPhone 18 Pro又爆災情！錄影畫面莫名抽動 網教2招改善

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣9月CCI創一年半新高 「投資股票時機」指標上升最多

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

中央大學台灣經濟發展研究中心29日發布9月消費者信心指數(CCI)總指數為68.77點，與上個月比較上升3.76點，創去年4月以來新高。六項調查指標全數上升，其中以「未來半年投資股票時機」增加最多，創2025年11月以來高，反映股民對股市信心。

中大台經中心指出，這次調查本次調查六項分項指標，六項指標上升皆上升。上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，9月調查為35.42點，較上個月調查結果上升幅度7.7點。

上升幅度第二的指標為「未來半年國內經濟景氣」，本月調查為87.02點，較上個月調查結果上升幅度5.82點。上升幅度第三的指標為「未來半年家庭經濟狀況」，本月調查為82.64點，較上個月調查結果上升幅度4.52點。上升幅度第四的指標為「未來半年就業機會」，本月調查為76.7點，較上個月調查結果上升幅度3.38點。

上升幅度第五的指標為「未來半年購買耐久性財貨」，本月調查為93.78點，較上個月調查結果上升幅度0.64點。上升幅度最少的指標為「未來半年物價水準」，本月調查為37.05點，較上個月調查結果上升幅度0.48點，反映近期國際油價震盪走高。從絕對水準來看，六項指標偏向悲觀。

至於「購買房地產時機」指標部分，本月調查結果為98.84點，與上月的調查結果相較上升8.81點。「目前健康狀況」指標部分，本月調查結果為90.35點，較上月的調查結果上升3.41點。「預期健康狀況」指標部分，本月調查結果為84.77點，與上個月的調查結果相較上升2.41點。

中央大學台經中心9月消費者信心指數，調查期間為2026年9月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問3,182位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。

股票 中央大學

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

購屋信心18個月新高！周鶴鳴：已有民眾獲利了結轉進房市

美股收盤／四大指數收黑 費半跌1.6% 美伊僵局推升通膨疑慮

大賣空貝瑞押AI泡沫提早破！美股警訊曝光 五檔股撐標普近93%漲幅

台指期 短線震盪格局

相關新聞

獎金分紅推高薪水 K型經濟背後藏烏雲

ＡＩ帶動台灣薪資成長，主計總處九月中發布的去年勞動報酬統計顯示，去年因ＡＩ紅利，全體受僱員工全年薪資報酬每人平均達七十六點一萬元，較前一年大增近三萬元。不過，其中非經常性薪資占比來到百分之廿一點一的新高，屬於固定收入的經常性薪資占比則降到百分之六十五點一，創廿九年有數據以來最低，十年來降低三個百分點。

藍營喊話要「普發2萬」 卓榮泰最新回應出爐了

立法院今（29）日進行施政報告並備詢，行政院長卓榮泰上午受訪時，被問及國民黨團總召傅崐萁喊話「普發2萬元」是否有機會，卓榮泰表示，「我們自己的努力，我們自己可以來分配，但是這一代的債務，絕對不能留給下一代。」

福利與薪資綁定 讓雇主不願加薪

主計總處發布的去年勞動薪酬顯示，雇主負擔的勞保、勞退等支出，占整體員工薪酬占比為百分之十三點九，十幾年來幾乎沒有變化，顯示雇主相關負擔比重並未增加。既然雇主負擔比率持平，為何勞工實質加薪也不明顯？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。