台灣9月CCI創一年半新高 「投資股票時機」指標上升最多

中央大學台灣經濟發展研究中心29日發布9月消費者信心指數(CCI)總指數為68.77點，與上個月比較上升3.76點，創去年4月以來新高。六項調查指標全數上升，其中以「未來半年投資股票時機」增加最多，創2025年11月以來高，反映股民對股市信心。

中大台經中心指出，這次調查本次調查六項分項指標，六項指標上升皆上升。上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，9月調查為35.42點，較上個月調查結果上升幅度7.7點。

上升幅度第二的指標為「未來半年國內經濟景氣」，本月調查為87.02點，較上個月調查結果上升幅度5.82點。上升幅度第三的指標為「未來半年家庭經濟狀況」，本月調查為82.64點，較上個月調查結果上升幅度4.52點。上升幅度第四的指標為「未來半年就業機會」，本月調查為76.7點，較上個月調查結果上升幅度3.38點。

上升幅度第五的指標為「未來半年購買耐久性財貨」，本月調查為93.78點，較上個月調查結果上升幅度0.64點。上升幅度最少的指標為「未來半年物價水準」，本月調查為37.05點，較上個月調查結果上升幅度0.48點，反映近期國際油價震盪走高。從絕對水準來看，六項指標偏向悲觀。

至於「購買房地產時機」指標部分，本月調查結果為98.84點，與上月的調查結果相較上升8.81點。「目前健康狀況」指標部分，本月調查結果為90.35點，較上月的調查結果上升3.41點。「預期健康狀況」指標部分，本月調查結果為84.77點，與上個月的調查結果相較上升2.41點。

中央大學台經中心9月消費者信心指數，調查期間為2026年9月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問3,182位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。