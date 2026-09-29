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藍營喊話要「普發2萬」 卓榮泰最新回應出爐了
立法院今（29）日進行施政報告並備詢，行政院長卓榮泰上午受訪時，被問及國民黨團總召傅崐萁喊話「普發2萬元」是否有機會，卓榮泰表示，「我們自己的努力，我們自己可以來分配，但是這一代的債務，絕對不能留給下一代。」
對於普發現金2萬元議題，卓榮泰未正面回應是否支持，而是強調財政分配應考量世代責任，並表示「這一代的債務，絕對不能留給下一代」。
國民黨團擬具「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例草案」，擬在新會期開議後提出，法案說明指出，考量今年經濟表現強勁，人工智慧、半導體及資訊產業快速成長，將經濟發展及財政成果回饋全民，每人發放現金2萬元，並規定須於特別預算生效後3個月內完成發放。
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