藍營喊話要「普發2萬」 卓榮泰最新回應出爐了

ＡＩ帶動台灣薪資成長，主計總處九月中發布的去年勞動報酬統計顯示，去年因ＡＩ紅利，全體受僱員工全年薪資報酬每人平均達七十六點一萬元，較前一年大增近三萬元。不過，其中非經常性薪資占比來到百分之廿一點一的新高，屬於固定收入的經常性薪資占比則降到百分之六十五點一，創廿九年有數據以來最低，十年來降低三個百分點。

2026-09-29 00:00