福利與薪資綁定 讓雇主不願加薪

主計總處發布的去年勞動薪酬顯示，雇主負擔的勞保、勞退等支出，占整體員工薪酬占比為百分之十三點九，十幾年來幾乎沒有變化，顯示雇主相關負擔比重並未增加。既然雇主負擔比率持平，為何勞工實質加薪也不明顯？

學者認為因為現行勞工法定福利都與薪資連結，一旦加薪，意味附加法定成本大增，導致雇主也不願增加額外福利或實質加薪。

受僱勞工薪酬統計分為薪資報酬與非薪資報酬，「非薪資報酬」意指雇主負擔的員工保險費如勞保、提撥退休金準備金或支付退休金、資遣費及職工福利金等福利支出。觀察近十幾年非薪資報酬占比，幾乎都在百分之十四左右。

中央大學人力資源管理研究所兼任副教授辛炳隆指出，勞動經濟學有所謂「補償性工資」理論，也就是假設雇主總報酬沒變，在沒有加薪情況下，福利就要多給，否則不容易找到人，但這在台灣不成立，因為雇主給員工的福利幾乎都是與薪資連結的法定支出，「兩者屬於數學關係，而非行為關係」。

他說，例如勞保費率雇主負擔比率固定，薪資愈高、雇主負擔愈多；勞退提繳也是，提繳費率固定百分之六，高薪的人就可得到雇主較多的退休金提繳。當薪資與福利全部連結，最後雇主就不敢加薪或提供更多福利，因為一旦每月固定薪資加薪，所有退休及保費支出全部跟著一起上調。

辛炳隆以美國為例指出，美國企業非常善用補償性工資，因此勞工決定工作環境，要不就是總薪資要高，否則就是各種福利吸引人，其中福利政策就是雇主與勞工的行為面關係；但台灣的狀況是，一旦薪資支出高，福利支出也愈高，連職工福利也是與薪資連結，因此企業很少在法定之外多提供福利。

就好像勞退要不要提高提繳比率？如果比率提高，又變成薪資愈高，受惠愈大，完全是數學關係，看不出具有補償性工資性質。