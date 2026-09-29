獎金分紅推高薪水 K型經濟背後藏烏雲

ＡＩ帶動台灣薪資成長，主計總處九月中發布的去年勞動報酬統計顯示，去年因ＡＩ紅利，全體受僱員工全年薪資報酬每人平均達七十六點一萬元，較前一年大增近三萬元。不過，其中非經常性薪資占比來到百分之廿一點一的新高，屬於固定收入的經常性薪資占比則降到百分之六十五點一，創廿九年有數據以來最低，十年來降低三個百分點。

對於薪資高成長來自獎金而非加薪的現象，學者認為原因可能有兩個，一是來自ＡＩ產業廠商大發獎金激勵員工，反映Ｋ型經濟現象，可能造成所得分配擴大、貧富差距惡化；另外則是廠商為規避法定勞動成本，利用變動性獎金取代固定加薪，屬於普遍現象，與所得分配變化無關。但也有學者指出，ＡＩ採購熱潮從去年開始爆發，廠商很難判斷熱潮持續多久，一旦採固定加薪，恐大幅增加營運風險，先將已創造的獲利用獎金分給員工是比較合理方式。

二○二五年勞動報酬統計，工業及服務業全體受僱員工全年平均勞動報酬平均八十八點三萬元，年增百分之三點八；其中薪資報酬平均七十六點一萬元，年增二點九萬元、百分之三點九；非薪資報酬十二點二萬元，年增三千七百元、百分之三點一。七十六點一萬元薪資報酬中，屬於固定薪資的經常性薪資占比百分之六十五點一，較二○一五年的百分之六十八點二少了三個百分點；涵蓋獎金、分紅、加班費等非經常性薪資占比則為百分之廿一點一，較十年前的百分之十八點○增加三點一個百分點，比率創新高。

中央大學人力資源管理研究所兼任教授辛炳隆表示，從去年勞工薪資結構變化，可以有兩點觀察，一是為何非經常薪資占比逐年拉高，如果來自產業發展差距造成，例如是ＡＩ半導體產業發鉅額獎金激勵員工，因此該產業變動性薪資占比遠高於一般產業，如此就是ＡＩ產業特有現象，來自Ｋ型經濟結果，就會造成所得分配惡化。

另一個觀察重點是，若各行各業都採行增加變動性薪資，固定薪資盡可能不動，就可能是規避法定的勞動成本產生的結果，如此就非所得分配惡化，而是雇主面對勞退、勞保費率增加，採行的規避手法。

中央大學經濟系教授吳大任則將此現象歸因ＡＩ熱潮帶來的薪資結構變化。

吳大任說，去年薪資報酬大增，完全就是ＡＩ相關產業發出大量獎金，因此將整體薪資報酬平均值往上拉，但半導體相關產業就業人數僅卅餘萬人，非ＡＩ相關產業員工影響不大。

吳大任表示，去年ＡＩ熱潮大爆發，廠商很難判斷此一發展是長期趨勢還是一、兩年就結束，就先靠發獎金留才，這對廠商應是比較合理方式。他認為，全球局勢變化愈來愈快，非經常性薪資占比是否愈來愈高，要看景氣變化，如果景氣不好，占比就會下降。