吳宗信：台灣太空中心人力已翻倍至650人 下一步發展太空產業

台灣國家太空中心（TASA）主任吳宗信接受日媒訪問指出，太空中心人力已從幾年前約260人增至約650人，光學團隊更從兩人擴增至逾25人。台灣正加強衛星光學和通訊技術，並尋求與美國、英國、日本和澳洲深化合作，盼運用台灣的電子產業優勢，發展衛星技術和太空產業。

福衛八號首顆衛星採用日本小原（Ohara）供應的主鏡材料，影像感測器的基板則由京瓷供應，顯示台灣發展衛星仍仰賴國際供應鏈。吳宗信說，台灣業者已有能力依別人的規格製造產品，下一步是自行設計、製造並訂定規格，爭取更高的產業價值。

太空中心也正推動台灣歷來規模最大的衛星群計畫，重點包括地球觀測和氣候資料。台灣經濟研究院統計，台灣太空產業2025年營收達93億美元，近年每年成長約9%至10%。。

美國正推動《台美太空援助法案》；若法案通過，美國太空總署（NASA）和國家海洋暨大氣總署（NOAA）將可直接和太空中心合作。