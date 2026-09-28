餐飲數據戰 「把優惠給最需要的人」

連鎖餐飲業搶會員背後，代表的是進入數據戰，從「誰來吃」進化到「知道你下一餐吃什麼」，而過去餐飲業搶客，買一送一、第二件半價等是常見的促銷手段，隨著會員經濟興起，促銷邏輯也從「所有人一起優惠」，轉向「把優惠給最需要的人」，促銷進入精準投放時代。

業者指出，過去促銷最大的問題是難以區分消費者，有些顧客即使未享有優惠也願意消費，卻因為全面促銷同樣享有折扣，等於白白讓利，因此連鎖餐飲積極發展會員制度，透過會員資料掌握消費頻率、客單價及消費習慣，再依照不同客群設計優惠，讓促銷不只是「降價」，而是成為提高回訪率的工具。

乾杯表示，全體促銷有助於擴大品牌接觸面與吸引新客，會員機制則著重提升顧客回訪率與單次消費金額，對餐飲業而言，會員制度的價值不只是多一張會員卡，而是讓一次性的「吃一餐」轉變成持續性的消費關係，當業者掌握消費者的消費頻率、偏好與客單價後，也能進一步進行更精準的優惠與行銷，降低過度依賴全面性折扣的成本。

業者認為，這背後其實是一筆促銷成本帳，真正要計算的已不只是「折掉多少錢」，而是這筆優惠究竟帶來多少新增消費，如果原本每月就會消費兩次的會員，因為拿到優惠而來消費，可能只是多付出折扣成本，但一張優惠券能讓三個月沒有消費的會員重新回店，甚至帶動其他消費，促銷價值就完全不同。

豆府餐飲集團指出，會員制度的價值，在於品牌可從一次性交易，進一步累積消費者與品牌互動的資料，進而讓行銷溝通從「廣泛促銷」逐步走向「分眾溝通」。