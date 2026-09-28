營銷寵粉 餐飲業拉攏會員黏著度

在會員經濟帶動下，餐飲業競爭公式改變。過去促銷強調第二件半價、買一送一、滿額折扣等做法，但業者表示，連鎖餐飲愈來愈希望爭取會員上門消費，贈點數後提供優惠，吸引客人重複消費，創造把客戶留在自己生態系的能力，目標不僅是拉新客，還要提高回訪率、消費頻率與顧客終身價值。

國內知名連鎖餐飲企業都已開發出成熟的會員系統，會員人數介於數十萬至數百萬，會員消費占比大都超過五成，成為支撐營收的主要動能，業者因此積極培養「鐵粉」，營運模式也較過去更寵粉。

餐飲龍頭王品表示，目前會員人數逾五八○萬，會員消費占比今年有望達到百分之五十七，而餐飲會員經營的價值，不只提供會員優惠，而是透過會員數據更了解顧客，在大眾行銷與會員經營之間找到適合角色，進一步提升顧客體驗與長期黏著。

饗賓集團指出，在會員經營上，希望讓顧客關係從單次消費走向長期互動，以點數串聯旗下品牌與餐飲體驗，會員App不只是短期促銷工具，更著重餐飲體驗的設計與經營，提升黏著度與品牌認同。

漢來美食則說，品牌餐廳一定要經營屬於自己的客人，而且在餐廳開店之初就會設定這個餐廳所要經營的客層，如此才能對應餐廳的客單價，目前漢來美食的會員創造的營收占比近四成。

餐飲業者說，這代表餐飲業的競爭公式正在改變，過去比的是展店速度、來客數與單次客單價，如今除了拉新客，更重要的是提高消費頻率、會員黏著度，以及消費者在品牌生命周期能創造的價值。

除了給予會員的優惠，漢來美食也說，在會員分級之後也能執行分眾行銷，透過後台分析客人的消費喜好，推播相關的餐飲訊息，同時也能喚醒半年未到店消費的即將沉睡會員。

王品指出，隨著消費者與品牌的接觸愈來愈數位化，對集團而言，會員是重要的「長期顧客資產」，價值也不只是消費占比，更重要的是透過會員累積的訂位、消費、兌點及用券等行為資訊，進一步了解消費者需求。