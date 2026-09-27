最低工資總調幅不均…正職薪資輸打工 勞動部這麼看

2027年最低工資近日出爐，月薪調漲至30,900元，時薪調升至205元；不過，近十年來，最低工資月薪總調幅達54.4%，時薪總調幅70.8%，兩者差距達16.4個百分點。若從事時薪，一個月以一天八小時、工作22天計算，時薪可領36,080元，月薪僅30,900元，中間差距達5,180元。

外界觀察到，正職薪資輸打工，可能加劇正職缺工。對此，勞動部認為，企業以何種型態（月薪或時薪）僱用勞工，視其營運型態的需求而定，勞工找正職或兼職工作，亦有其包含薪資以外之自身考量。

以企業面而言，例如製造業有長期人力需求，或輪班性質產業需要穩定且技能成熟的人力，難以短期人力僱用，常傾向以正職、月薪僱用，甚至提高薪資。服務或零售型態產業，或有尖峰離峰服務時間的產業，例如餐飲業，常見有在正職人力之外，增加僱用兼職人員，以提升運用人力的彈性。

以勞工面來看，青年在學期間，不可能從事正職工作，但為補貼學費，利用課餘或假期從事短工時的工作。另外，中高齡者或二度就業婦女選擇工時較傾向彈性的兼職工作，以增加額外收入且不影響原有之生活安排。

淡江大學產業經濟學系教授蔡明芳直言，月薪跟時薪調幅差距，其實一直都被討論，不是現在才發生。如果勞工只在意實際薪水，不重視職涯累積、同儕互動經驗，也就是「非貨幣所得」，那肯定有人選擇投入總調幅較高的時薪工作。

蔡明芳提醒，職涯過程中，很多人會忽視在某一個職位上所累積的外部性。比如在公部門的正職單位薪水比較低，在民營部門打工時薪可能高一點；不過，公部門較有機會跟國外訪團交流，拓展視野。各勞工考慮的因素不同，所以社會上兩種工作形態都會出現。

另外，主計總處統計，我國高達九成非典型工作者不想轉正職。對此，勞動部表示，有關青年從事非典型工作的現象，宜從青年所處的職涯階段及工作價值觀變化綜合觀察。從研究發現，15至24歲青年因部分仍在學或剛進入勞動市場，從事部分工時、臨時性或派遣等非典型工作的比例相對較高。

另一方面，研究也發現，青年並非不重視工作穩定性。青年初次就業時，「工作穩定性」及「薪資福利」仍是主要考量因素；惟相較過去世代，青年在選擇工作時，也更加重視工作與生活平衡、工作自主性、職場公平、工作意義及個人發展，對彈性工作安排的接受程度亦較高。

勞動部認為，部分青年表示不希望轉為全時正式工作，不宜單純解讀為青年缺乏就業意願，而可能反映在學兼職、職涯探索、工作彈性需求，以及現有職務條件與個人期待間的差距。

勞動部呼籲，企業應重視青年工作者對職涯發展之期待，於人事制度規劃上，建立明確之升遷軌跡與職涯發展路徑，並完善相關配套措施。透過制度化之職涯規劃，使青年勞工得以清楚掌握未來發展方向，有效提升青年投入全職工作之意願，進而促進企業留才、攬才，達成勞雇雙方共榮共好。

蔡明芳則分析，影響大家工作意願的因素很多，可能是家庭環境不允許做正職、有家人需要照顧；也有部分原因，可能是年輕世代重視自己的自由度。隨著趨勢轉變，業者也要思考改變工作型態，比如增加工作的自由度，作為典型工作的誘因。