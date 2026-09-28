勞保收支短絀逐年擴大 政府八年來撥補6,470億

勞保收支短絀逐年擴大，為減緩勞保基金財務壓力，政府自2020年起逐年撥補勞保基金，若2027年編列預算數獲立法院三讀通過，八年間撥補金額將達6,470億元。

勞保基金財務壓力沉重，政府自2020年起逐年撥補勞保基金，一開始以公務預算為主，2020年至2022年分別以公務預算撥補200億元、220億元、300億元，2023年起，開始在特別預算中編列撥補勞保，2023年加計公務預算、特別預算，共撥補550億元。

而自2024年起，撥補勞保金額年年超過1,000億元，2024至2026年加計公務預算、特別預算，撥補金額分別皆達1,300億元。2027年度預算仍將編列1,300億元挹注勞保基金，將是連八年撥補勞保。

至於今年勞保撥補情形，勞動部說明，預算編列1,300億，包含韌性特別預算100億。

截至上半年，除韌性特別預算遭立法院凍結1億元，其他1,299億元皆已撥補，分別在1月撥補300億元、2月撥補300億元、6月撥補699億元。

立法院在去年底三讀通過《勞工保險條例》修法，明定「政府撥補」為勞保基金來源，其金額於修法後，視政府財務狀況，每年編列預算撥補。

勞保財務由中央政府負最後支付責任，每三年定期檢討。

除仰賴勞保基金持續撥補，勞動部也關注投資效益挹注，盼緩解勞保基金財務壓力。

勞保基金今年前七月收益2,729億元，基金水位自去年底1.3兆元，上升至突破1.6兆元。

勞保年改阻力重重，近年主要透過政府撥補、基金收益兩大支柱支撐，但根據精算報告，勞保仍將在2031年破產。